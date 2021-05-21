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Oğuz Yılmaz kimdir, nereli? Oğuz Yılmaz kaç yaşında, neden vefat etti? İşte biyografisi

Magazin dünyasının gündeminde Oğuz Yılmaz var. 20 Mayıs Perşembe günü Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanan müzik dünyasının tanıdık ismi Uğur Yılmaz araştırılıyor. Oğuz Yılmaz kimdir, nereli? Oğuz Yılmaz kaç yaşında, neden vefat etti? İşte biyografisi

Oğuz Yılmaz kimdir, nereli? Oğuz Yılmaz kaç yaşında, neden vefat etti? İşte biyografisi

Arabesk ve oyun havası türünde şarkılar söyleyen, "Çekirge", "Gördün mü?" gibi şarkılarla tanınan Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Müzik dünyasından pek çok ismin yakinen tanıdığı Oğuz Yılmaz'ın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Oğuz Yılmaz kimdir, nereli? Oğuz Yılmaz kaç yaşında, neden vefat etti? İşte biyografisi

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müziği küçük yıllardan beri merak salan Oğuz Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başladı.

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayımlandı ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırdı. 1991 yılında Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10’a yakın albüme imza attı.

1993'te "Çarşı Çakalı", 1994'te "Vurgunum Sana", 1995 yılında "Zilli Dilek", 1996 yılında "Nazlı'mı Beklerim", 1997 yılında "Keriman" gibi albümlere imza attı.

1999 yılında "Usta" albümünü yayımladı. Bu albümünde yer alan parça "Bas Bas Paraları Leyla"ya, Türkiye’de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında "Gördün mü?" albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. "Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı "Çekirge" parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

OĞUZ YILMAZ NEDEN VEFAT ETTİ?

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz Yılmazlar Plak Şirketini kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle "Uğur Böceğim" şarkısında düet yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

OĞUZ YILMAZ EVLİ Mİ?

Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

OĞUZ YILMAZ ŞARKILARI

Çıkış

Yılı

Albüm AdıNot
362017Tırtıl
35Ankaralı 12 Dev AdamKarışık sanatçılar. Albüme özel 2 şarkı.
342015Coştur Coştur
332012Ayrılmam Ankara'dan
322010Aşkın Bitirdi Beni
312009Su Perisi
302007Yersen
292005Uğur Böceğim
282003Muhtar Emmi"Abidin" "Çözdal" ses getiren şarkıları.
272001Uzun Hava ve Bozlaklarımız 3Karışık sanatçılar. Albüme özel 1 şarkı.
26Uzun Hava ve Bozlaklarımız 2Karışık sanatçılar. Albüme özel 2 şarkı.
25Uzun Hava ve Bozlaklarımız 1Karışık sanatçılar. Albüme özel 1 şarkı.
24Gördün mü?"Çekirge" "Topal" ses getiren şarkıları.
232000Sensiz Olmuyor - ÖzelBest Of Elektro bağlama tekrar kayıt.
22Maziden Bir Demet KlasiklerBest Of tekrar kayıt. Nostalji.
211999Usta"Bas Bas Paraları Leylaya" (Usta) remix, ikinci baskıda yer aldı.
20Ankara Muhabbet Geceleri 3Karışık sanatçılar. Albüme özel 3 şarkı.
19Ankara Rüzgarı 2Karışık sanatçılar. Albüme özel 4 şarkı.
18Nazlımı BeklerimDiğer baskılarda "Şevket"
171998Ankara Koçları - Vurgunum Sana"Böcek" ve "Ağzı Olan Konuşuyor" şarkıları albüme eklenmemiş.
161997KerimanDiğer baskılarda "Kim Bunlar?"
151996Ankara Rüzgarı 1Karışık sanatçılar. Albüme özel 4 şarkı.
14Alemci"Akşamcı" ve oyun havalarıyla ses getirdi.
131995Ankara Muhabbet Geceleri 2Karışık sanatçılar. Albüme özel 3 şarkı.
12Çarşı Çakalı"Zahidem" "Misket" ses getiren şarkıları.
111994Ankara Muhabbet Geceleri 1Karışık sanatçılar. Albüme özel 3 şarkı.
10Sensiz Olmuyor"Ellere Gitsen de" "Olakalmış" ses getiren şarkılar.
091993Sincan Halk Konseri89, 90, 91 yıllarındaki, albüm şarkıları yer alıyor.
08Sincan Oturak Aleminde 100 dakika 1Karışık sanatçılar.
071992Döktür Muazzezİlk defa, 2 uzun hava yer aldı.
061991KonserDiğer baskılarda "Ayaz Geceler" "Çiçek Dağı"
05Bence HaticeDiğer baskılarda "İsyanlardayım"
04Ehli Keyif - Yalana Bak"Çekirge" ilk bu albümde.
031990Zilli DilekDiğer baskılarda "Çilli Horoz"
02Sen Uyurken Gideceğimİlk, arabesk albümü.
011989Duydun mu? - Bidenemİlk, oyun havaları albümü.

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