Arabesk ve oyun havası türünde şarkılar söyleyen, "Çekirge", "Gördün mü?" gibi şarkılarla tanınan Oğuz Yılmaz hayatını kaybetti. Müzik dünyasından pek çok ismin yakinen tanıdığı Oğuz Yılmaz'ın hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Oğuz Yılmaz kimdir, nereli? Oğuz Yılmaz kaç yaşında, neden vefat etti? İşte biyografisi

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz 25 Ekim 1968 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Müziği küçük yıllardan beri merak salan Oğuz Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başladı.

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayımlandı ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırdı. 1991 yılında Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10’a yakın albüme imza attı.

1993'te "Çarşı Çakalı", 1994'te "Vurgunum Sana", 1995 yılında "Zilli Dilek", 1996 yılında "Nazlı'mı Beklerim", 1997 yılında "Keriman" gibi albümlere imza attı.

1999 yılında "Usta" albümünü yayımladı. Bu albümünde yer alan parça "Bas Bas Paraları Leyla"ya, Türkiye’de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü. 2003 yılında "Gördün mü?" albümü ile tekrar müzik marketlerdeki yerini aldı. "Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı "Çekirge" parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

OĞUZ YILMAZ NEDEN VEFAT ETTİ?

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz Yılmazlar Plak Şirketini kurdu. Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle "Uğur Böceğim" şarkısında düet yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, 19 Mayıs 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.

OĞUZ YILMAZ EVLİ Mİ?

Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

OĞUZ YILMAZ ŞARKILARI