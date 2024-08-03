Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında

Türkiye Kupası haricinde hatırlanmayacak bir sezonun ardından yeni bir hoca, yeni umutlar ve yenilenmeye devam edilen bir takımla Süper Kupa maçındaydı Beşiktaş... Rakip geçen sezon 46 puan gerisinde kalınan son şampiyon Galatasaray'dı.

Sarı-kırmızılılar hocasını ve kadrosunu koruyordu. Beşiktaş ise Giovanni van Bronckhorst yönetiminde iyi sayılabilecek bir hazırlık dönemi geçirse de kadroda yapılacak işler hala vardı. Hücumunu Rafa Silva ve Immobile takviyeleri ile güçlendiren siyah-beyazlılarda savunmada ise Paulista dışında yeni isim yoktu.

Ancak derbiler ve finaller her sonuca açıktır. Daha 20. saniyede de sürpriz bir gol geldi. Svensson ileriye şişirdi, Nelsson ıska geçti, Kartal'ın yeni golcüsü Immobile böyle bir ikramı geri çeviremezdi. Erkenden öne geçen Beşiktaş, oyunda ise beklenen üstünlüğü kuramadı. Galatasaray da bu süreçte etkili olamazken ilk yarı böyle bitti.

İkinci yarıda Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz ve Batshuayi hamlelerini yaparken Van Bronckhorst'tan ise değişiklik gelmedi. 53'te günün çalışkan isimlerinden Svensson farkı ikiye çıkaran golü atarak Beşiktaş'ı kupaya bir adım daha yaklaştırdı. Galatasaray'ın oyuna hamleleri sonuç vermemeye devam ederken Beşiktaş üstünlüğü her dakika biraz daha eline aldı. 81'de maçın yıldızı Immobile bu kez penaltıdan golü atarak galibiyeti perçinledi. 90+1'de Rafa Silva geceye imzasını attı. Hemen ardından genç yıldız Mustafa Erhan Hekimoğlu da perdeyi kapattı.