Oğuzhan Koç: Yazdığım bütün şarkılar eşime...

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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oğuzhan Koç, Etiler'deydi. Stüdyodan çıktığını dile getiren Koç, "Berkay Şahin'e şarkı verdim. Onun yanındaydım. Şimdi de eve gideceğim, saat geç oldu" diye konuştu.

"HAYATIMDAKİ ÖZEL İNSANLARA VAKİT AYIRMAK İSTEDİM" Oğuzhan Koç'un yılbaşı gecesi eşi Demet Özdemir ile vakit geçirmek için sahne tekliflerini reddettiği konuşuluyordu. Bu söylentilere yanıt veren şarkıcı, "Özel günlerde hayatımdaki özel insanlara vakit ayırmak istedim. Birkaç senedir de yılbaşı gecelerinde sahne almayı tercih etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"YAZDIĞIM BÜTÜN ŞARKILAR DEMET'E" Geçtiğimiz aylarda sözleri kendisine ait olan 'Yalanı Bırak' şarkısını 'Sakiler'e veren ve grupla düet yapan Oğuzhan Koç'un bu şarkıyı eşi Demet Özdemir'e yazdığı ileri sürülmüştü. Oğuzhan Koç, konuyla alakalı, "Benim yazdığım bütün şarkılar Demet'e..." yanıtını verdi. BU AKŞAM EVLENİYORLAR!

İŞTE DEMET İLE OĞUZHAN'IN DÜĞÜN DAVETİYESİ!