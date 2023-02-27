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Haberler Yaşam Oje Lekesini Çıkaran Çözümler: Oje Lekesi Nasıl Çıkar?
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Oje lekesini çıkaran çözümler: Oje lekesi nasıl çıkar?

Leke türleri arasında oldukça can sıkıcı olanlardan bir tanesinin de oje lekesi olduğu bilinmektedir. Pek çok kişi tarafından kolayca çıkmayacağı bilinmektedir ve bu nedenle nasıl çıkması gerektiği hakkında detaylı araştırmalar yapılmaktadır. Bu noktada öncelikle dikkatli davranılması ve doğru bir leke giderme yöntemi uygulanması gerekmektedir. Aksi takdirde lekenin gitmesi ile birlikte lekelenen bölgeye de zarar verilebilmektedir. Dikkatli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmekte olan bir işlemdir.

Oje Lekesini Çıkaran Çözümler: Oje Lekesi Nasıl Çıkar?
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Oje Lekesi Çıkarma

Lekelerin giderilmesi için pek çok farklı yöntemden bahsedilebilmektedir. Ancak doğru yerde ve doğru zamanda, doğru yöntemin kullanılması da oldukça büyük bir öneme sahiptir. Oje lekesi ise oldukça zor çıkarılmakta olan lekelerden bir tanesi olarak görülmektedir ve bu nedenle en can sıkıcı olan lekelerden biri şeklinde tanımlanmaktadır. Öncelikle oje lekesi oluştuğu anda müdahale gerçekleştirilmesi gerektiği önerilmektedir. Lekenin bölgeye iyice yerleşmeden sünger ya da havlu gibi emici olan bir kağıt ile giderilmesi gerekmektedir. Bölgeye tutulan süngerin ya da kağıt havlunun ojeyi emmesi sağlanmaktadır. Ancak oje lekesi önceden oluşmuş ve kurumuş ise bir yemek kaşığının yuvarlak tarafı ile bölgenin nazik bir şekilde kazınması gerekmektedir. Böylelikle leke giderilebilmektedir.

Oje Lekesi Nasıl Çıkar?

Oje sürmek oldukça kolay bir iş gibi gözükmektedir ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Oje sürüldüğü esnada ya da kuruması beklenmekte iken bir yerlere bulaşabilmektedir. Böylelikle de leke oluşumu meydana gelmektedir. Genellikle bir kıyafete bulaşma ya da halıya dökülme gibi bir ihtimali bulunmaktadır. Böyle bir durum ise oldukça can sıkıcıdır. Lekenin çıkarılması için nereye döküldüğüne bağlı olarak farklı yöntemlere başvurulmasına gerek duyulabilmektedir. Oje lekesi çıkarma işlemi farklı yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.

Halıdan Oje Lekesi Çıkarma

Öncelikle aseton içermekte olan oje çıkarıcı ile ıslatılmış olan temiz havlu, halıda bulunmakta olan oje lekesine uygulanmaktadır. Kullanılmakta olan malzeme oje lekesini çektikçe değiştirilmesi önerilmektedir. Daha sonra aynı işlemin tekrar edilmesi gerekmektedir. Ardından bir deterjan yardımı ile birlikte müdahale edilmesi ile birlikte lekenin büyük oranda çıkmasına olanak sağlanabilmektedir. Ardından bölgenin kurulanması gerekmektedir. Genel olarak halıdan oje çıkarma işlemi içim bu yöntem tercih edilebilmektedir.

Koltuktan Oje Lekesi Nasıl Çıkar?

Ojenin koltuğa dökülmesinin ardından hızlı bir şekilde müdahale uygulanması gerekmektedir. İlk yapılması gereken ise aseton dökülen bir bezin bölgeye uygulanmasıdır. Nazik bir şekilde bastırılarak bölgede ojenin çıkmasına olanak sağlanmaktadır. Ardından bölgenin deterjanla temizlenmesi, durulanması ve kurutulması gerekmektedir. Böylelikle oldukça olay bir şekilde lekenin çıkmasına veya büyük oranda geçmesine olanak sağlanmaktadır. Eğer leke daha önce bulaşmış ve kurumuş ise başka yollara başvurulması gerekmektedir. Böylelikle çıkmasına neden olunabilmektedir.

Kıyafetten Oje Lekesi Nasıl Çıkar?

Pek çok kadının yaşadığı durumlardan bir tanesi de oje sürme esnasında ojenin kıyafete dökülmesi durumudur. Böyle bir durumda asetonlu bir pamuk ile bölgenin fazla bastırmadan temizlenmesi gerekmektedir. Böylelikle lekenin giderilmesine olanak sağlanabilmektedir. Özellikle de koyu renkli bir oje kullanımı gerçekleştirilmiş ise lekenin çıkma ihtimali daha zor bir hale gelebilmektedir. Tamamen çıkmayabilmektedir. Bu noktada aseton ile temizleme sonrasında bölgeye deterjan dökülmesi ve ardından makinaya atılması gerekmektedir. Böylelikle kıyafette bulunmakta olan oje lekesinin çıkmasına olana sağlanabilmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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