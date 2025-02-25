Okan Bayülgen ile 'Muhabbet Kralı' Habertürk TV'de başlıyor
Usta şovmen Okan Bayülgen, sevilen programı 'Muhabbet Kralı' ile birbirinden özel konu ve konuklarıyla 1 Mart Cumartesi gecesi, Habertürk TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak
Giriş: 25.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:22
Usta sunucu Okan Bayülgen, sevilen programı 'Muhabbet Kralı' ile ekranlara geri dönüyor; birbirinden özel konu ve konuklarıyla 1 Mart Cumartesi gecesi Habertürk TV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.
Okan Bayülgen ile 'Muhabbet Kralı' her cumartesi saat 23.00’te Habertürk TV’de!
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