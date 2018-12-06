3 | 19

"ŞAKA YAPTIM"

'2. Sayfa' mikrofonlarına konuşan Okan Bayülgen, "Bu sorulardan hep sıkıldığım için böyle şakalar yapıyorum. Benim zaten uzun süreli bir ilişkim var ve çok mutluyum. Bir komedyen bu şakaları yapar. Bu Teoman'ın müziği bırakmasına benzemez. Kimsenin bir şeyi bıraktığı yok" dedi.