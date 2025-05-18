Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: 2 kupa kazanmak inanılmaz bir gurur - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: 2 kupa kazanmak inanılmaz bir gurur

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyonluğun ilan edildiği Kayserispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Buruk, "Dört gün arayla iki kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk ve gurur" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 23:37 Güncelleme: 18.05.2025 - 23:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "2 kupa kazanmak inanılmaz bir gurur"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, "Dört gün arayla iki kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk ve gurur." dedi.

        Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon boyunca sahadaki mücadeleleriyle şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

        Sezon boyunca emek veren oyuncularına teşekkür eden Buruk, "Sonunda şampiyon olmayı başardık. Hafta içi de Türkiye Kupası'nı kazandık. Dört gün arayla iki kupa kazanmak gerçekten bizim için inanılmaz bir mutluluk ve gurur. Taraftarımıza olan sorumluluğumuzu çok iyi bir şekilde yerine getirdik. Sezonun başından sonuna kadar destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onların yüzündeki mutluluğu görmek benim için çok büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Sarı-kırmızılı futbolcuların takımdaşlığına vurgu yapan Buruk, "Muslera'nın attığı golden sonra sahaya koşmaları, birbirine sarılmaları, aslında ne kadar takımdaş olduklarını, oynayan ve oynamayan hepsinin aynı duygu içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu da benim için ayrı bir gurur." diye konuştu.

        "MAALESEF OCAK-ŞUBAT AYI ÇOK İSTEDİĞİMİZ GİBİ GEÇMEDİ"

        Okan Buruk, Galatasaray'ın her zaman şampiyonluğu hedeflediğini vurgulayarak, "Avrupa'daki başarılar da çok önem kazanıyor. Bu sene en büyük üzüntümüz, belki bu formda, bu kadroyla Avrupa'da olsaydık belki yine final çıkarabilirdik. Maalesef ocak-şubat ayı çok istediğimiz gibi geçmedi. Bu sene en önemli şeylerden biri tabii ki 5. yıldızı kazanmaktı. Beşinci yıldızı kazandığımız için çok mutluyum." değerlendirmesini yaptı.

        Buruk'un açıklaması sürerken sarı-kırmızılı futbolcular, basın toplantı odasına geldi.

        Tecrübeli teknik direktör ve futbolcular, yaptıkları tezahüratlarla elde edilen şampiyonluğu kutladı.

        Bu arada Buruk ve futbolcuların kısa bir süre yaptığı "Okan Buruk istifa" şeklindeki esprili tezahürat da odadaki herkesi güldürdü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!