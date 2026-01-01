Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Filistin'i düşünerek yaşamamız gerekiyor - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Filistin'i düşünerek yaşamamız gerekiyor

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galata Köprüsü'nde düzenlenen Filistin'e destek eylemine büyük bir katılım sağlandığını belirterek, "İnşallah bunu çok daha arttırarak, hiç unutmadan, her gün orada yaşananları düşünerek, Filistin için ne yapabiliriz bunu düşünerek yaşamamız gerekiyor" dedi.

        Giriş: 01.01.2026 - 14:11 Güncelleme: 01.01.2026 - 14:11
        "Filistin'i düşünerek yaşamamız gerekiyor"
        İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından 'Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz' sloganıyla Galata Köprüsü'nde tarihi bir buluşma gerçekleştirildi.

        Yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde 3. kez organize edilen Filistin'e destek yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da destek için alandaydı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buruk, soğuk havaya ve yeni yılın ilk günü olmasına rağmen çok büyük bir katılım olduğunu vurgulayarak, "Bu oraya verdiğimiz değeri net bir şekilde gösteriyor. İnşallah bunu çok daha arttırarak, hiç unutmadan, her gün orada yaşananları düşünerek, Filistin için ne yapabiliriz bunu düşünerek yaşamamız gerekiyor" diye konuştu.

        Galatasaray taraftarının tribünlerde de Filistin'e desteğinin olduğunun hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Galatasaray taraftarı her zaman o desteği veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde de bu desteği verdi. Taraftarlarımız bugün de buradaydı. Bütün takımların taraftarları bu desteği veriyor. Bu çok önemli ve değerli. Bugün katılan herkese de teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

