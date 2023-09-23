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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Galatasaray'ın sembolü oldu - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Galatasaray'ın sembolü oldu

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi.Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk karşılaşmayı yorumladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.09.2023 - 23:26 Güncelleme: 23.09.2023 - 23:27
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        "Galatasaray'ın sembolü oldu"
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir'i deplasmanda 2-1 yendi ve üst üste 4. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılarda goller 43'te Hakim Ziyech ve 50'de Mauro Icardi'den geldi.

        Maçın ardından teknik direktör Okan Buruk karşılaşmayı yorumladı.

        "Zorlu bir deplasman. Biz kendi oyunumuzu oynamak istedik. Daha dikine oynadık. Ziyech gerçekten doğru yerlerde topla buluştu. Böylelikle daha çok aksiyona gitme şansımız oldu. Şanssız bir gol yedik. Hakim oyundan çıkarken şanssız bir gol yedik. 2-1 sonrası rakibi daha fazla oyuna katıyorsunuz. Genel anlamdan güzel. Sadece Kazımcan'ın sakatlığı bizi üzdü. Yarın MR'dan sonra belli olacak."

        "Bugünün kazancı en azından Abdülkerim'in orada iyi performans sergilemesi. Dışardan bakan biri Abdülkerim'i bugün sol bek olarak görebilir. Maçtan önce kafamızda planı yapıyoruz. 3 Türk kuralından dolayı Kazımcan, Barış çıkarsa ne olur diye planı yaptık. Orada erken bir sakatlık olursa Abdülkerim'i orada kullanıp Kaan'ı alırız demiştik. Bir stoper için gidip gelmek zor bir şey. Onun orada yapabileceğini görmek. Hakim'in 10 numara pozisyonunda oynaması da kazanç. 3 puanın yanında bunları da gördük. Kaan da aynı şekilde. Davinson ile iyi bir ikili oldular."

        "Icardi gibi bir sembolü oldu Galatasaray’ın. Bunları gördüğümüzde insan mutlu oluyor. 1 sene içinde çok değiştiğini görüyoruz Galatasaray’ın. Galatasaray taraftarı mutlu, ben mutluyum. Galatasaray taraftarını mutlu etmeye devam edeceğiz."

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