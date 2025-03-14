Okan Buruk: Mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor

"HEM DİNLENECEĞİZ HEM HAZIRLANACAĞIZ"

Okan Buruk, ligdeki Beşiktaş ve Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbileriyle ilgili ise şunları söyledi:

"2.5 senede çok derbi oynadık. Çok büyük galibiyet oranı ile ayrıldık. Bu önemli bir veri. İyi maç atmosferinde daha iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Rakibimize tam konsantre olmadığımızda zorlandık. Bu tür maçlar bizim için çok önemli. İyi hazırlanacağız. Milli takımdan gelecek isimlerin maça yakın geleceklerini tahmin ediyoruz. Osimhen ve Davinson, Cuesta... Onlar milli takımdan geç dönecek. Arada çok fazla oyuncu olmuyor. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız. Maça hazırlanmadan çok rejenere edip oyuncuları maça çıkacağız ama dediğim gibi hem hazırlanacağız hem dinleneceğiz hem de yenileneceğiz."