Okan Buruk: Mayıs yaklaştıkça coşkumuz artıyor
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Böyle farklı bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirten Buruk, "Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça, coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik" dedi. Başarılı teknik adam, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileriyle ilgili ise, "İyi hazırlanacağız. Milli takımdan gelecek isimlerin maça yakın geleceklerini tahmin ediyoruz. Osimhen ve Davinson, Cuesta... Onlar milli takımdan geç dönecek. Arada çok fazla oyuncu olmuyor. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız" ifadesini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 4-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından konuştu.
"BÖYLE GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI"
Farklı galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını belirten Buruk, "Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı, mayıs yaklaştıkça, coşkumuz artıyor. Bugün sahada bunu gösterdik" dedi.
"İYİ BİR GÜNDEYDİK"
Maçla ilgili sözlerine devam eden başarılı teknik adam, "Maçın başında rakibimiz savunmada 5'liye geçti. Bunu beklemiyorduk. Geçen hafta da bu oldu. Burada oyuna adaptasyonumuz, sıkıntılarımız oldu maç başında. Burada üretmede biraz daha zorlandık. Ama birinci gol, ikinci gol, pozisyonlar... Daha çok opsiyon bulduk. İkinci yarıda çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Skor büyümedi ama pozisyon vermedik, pozisyon bulduk. Bence iyi bir gündeydik. Önemli bir galibiyet aldık. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı" ifadesini kullandı.
"PERFORMANSIMIZ YUKARIYA GİDECEK"
Ligde Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkıyla ilgili soruya da yanıt veren Buruk, "Milli takım arasına giriyoruz. Şu anda 10 puan öndeyiz 2 maç eksik olmasına rağmen. Bu önemli. Sonra milli takım arası, sonra zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Oyunun oturması, yeni gelen oyuncular, birlikte oynama alışkanlığı bu maçlarla artacak ve performansımız yukarıya gidecek. Önemli bir galibiyet aldık. Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile birlikte yükselişe geçmişti. Bugün de oynamaya çalıştılar. Böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.
"HEM DİNLENECEĞİZ HEM HAZIRLANACAĞIZ"
Okan Buruk, ligdeki Beşiktaş ve Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbileriyle ilgili ise şunları söyledi:
"2.5 senede çok derbi oynadık. Çok büyük galibiyet oranı ile ayrıldık. Bu önemli bir veri. İyi maç atmosferinde daha iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Rakibimize tam konsantre olmadığımızda zorlandık. Bu tür maçlar bizim için çok önemli. İyi hazırlanacağız. Milli takımdan gelecek isimlerin maça yakın geleceklerini tahmin ediyoruz. Osimhen ve Davinson, Cuesta... Onlar milli takımdan geç dönecek. Arada çok fazla oyuncu olmuyor. Hem dinleneceğiz, hem hazırlanacağız. Maça hazırlanmadan çok rejenere edip oyuncuları maça çıkacağız ama dediğim gibi hem hazırlanacağız hem dinleneceğiz hem de yenileneceğiz."
"BAŞTAN SONA AYNI KAFAYLA OYNADIK"
Galatasaray'ın teknik patronu, "Bu maçla birlikte hem skor hem oyun olarak yukarıya gidiyoruz, bunu arttırmamız gerekiyor. Yeni oyuncular, tam hazır olmayan oyuncuları kullandık, bugün Yunus için söyledim bunu ama genel olarak başlayan, bitiren aynı seviyede, aynı konsantrasyonla bitirdi. Maçın başından sonuna kadar aynı kafa ile oynadık." diyerek sözlerini noktaladı.