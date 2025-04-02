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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, Mou'yu 2. kez mağlup etti - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, Mou'yu 2. kez mağlup etti

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya karşı 3. maçında da yenilmezken, 2. galibiyetini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 23:54 Güncelleme: 02.04.2025 - 23:54
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        Okan Buruk, Mou'yu 2. kez mağlup etti!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

        Bu müsabaka ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3. kez rakip oldu.

        Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 galip ayrılırken, Buruk da Mourinho’ya karşı 2. galibiyetini kazandı. Diğer müsabaka ise berabere sona ermişti.

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