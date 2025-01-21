Okan Buruk'tan Dinamo Kiev tespiti!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Dinamo Kiev'i ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Çok büyük bir felaketle ülke olarak sarsıldık. Bolu'daki yangında ölen, kaybettiğimiz insanların acısını çekiyoruz. İnşallah bir daha yaşamayız böyle şeyleri. İnşallah bize büyük bir ders olur. Çok üzgünüz.

"GOL YİYİNCE ÇABUK DAĞILIYORLAR"

Avrupa kupası, bu kupada oynuyorsanız hiçbir maçın kolay olmadığını bilirsiniz. Geçmişteki maçlara çok bakmadan rakibi çok önemsemeliyiz. Ukrayna Ligi'nin lideri, maç kaybetmediler. Tehlikeli bir takım. Takım savunmasını çok daha iyi yapmalıyız. Hücuma etkili bir takım. Bitiriciliği iyi olan oyuncuları var. Kanatlarda etkili oyuncular var. Artıları hücumdaki etkileri. Ama Avrupa'da da gol yedikten sonra çabuk dağılan bir takım. Oyun hızı çok önemli. Rakibimize üstünlük kurmamız gerekiyor. Basit, hızlı, dikine oynamalıyız. Hareketli oynamalıyız. Bunları yaptığınızda sonuç gelecektir. Oyuncularıma inanıyorum, güveniyorum. İnşallah bizim için iyi bir maç olur.

"BERKAN'IN BASKILARI ÇOK ÖNEMLİ"

Başlangıç formasyonuz var. Oyun içinde değiştirebileceğimiz formasyonlarımız var. 4'lü savunma ile başlayacağız. Dizilişler bazen değişebiliyor. Berkan'ı bir maç önce 90 dakika oynadı, arkaya geçtikten sonra iyi oynadı. Önde baskılarda Berkan'ın yapacağı baskılar önemli oluyor. Baskıda kullanacağız. Kerem'in performansından da memnunum ama Berkan'la başlayacağız. Kerem de geçen hafta etkili oldu. İkisini de kullanacağız. Seçeneklerimiz var. Formasyon da değiştirebiliriz ama başlangıcımız bu şekilde.