Okan Buruk'tan flaş Jose Mourinho sözleri!

"ÇOK BÜYÜK SAYGISIZLIK"

Biz bir şey olmasa bile hakem konuşuyoruz ülkemizde. Hep konuşulacak herhalde, onun önüne geçemeyeceğiz. Emeğe yapılan saygısızlık bence, her takım için. En ağırı o. Her gün antrenman yapıyorsunuz, haftada iki maç oynuyorsunuz ailenizden uzaksınız, bu kadar zorluk çekiyorsunuz. Sonra bir anda 'Hakem sayesinde kazandın, şampiyon oldun' diyorlar. Bu çok büyük bir saygısızlık, kendim için söylemiyorum. Her takım için böyle.