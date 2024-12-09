Okan Buruk'tan flaş Jose Mourinho sözleri!

"MOURINHO'YA GÜLÜP GEÇMEK LAZIM"

Mourinho'nun burada olması çok güzel, rakip olabilmemiz de çok güzel. Bu tür önemli isimlerin değerini bilmemiz lazım. Bir strateji olduğu için o konuşmaları yaptığını da çok net biliyorsunuz. Benim için de konuştu, Galatasaray için de konuştu, diğer takımlar için de konuştu. Bu bir strateji. Siz onu bazen iyi bir şekilde bazen gülerek bazen de farklı şekilde geçeceksiniz ama önemli olan bu tür önemli bir ismin Türkiye'de olması.