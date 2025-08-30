Habertürk
        Okan Buruk'tan kadroda tek değişiklik - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan kadroda tek değişiklik

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor karşısında son oynanan Kayserispor maçına göre 11'de tek değişiklik yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 22:15 Güncelleme: 30.08.2025 - 22:15
        Okan Buruk'tan kadroda tek değişiklik!
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bir önceki Kayserispor maçı 11’inden tek değişiklikle karşılaşmaya başladı.

        Kayserispor müsabakasına 11’de başlayan Ismail Jakobs’un yerine Lemina 11’de yer aldı.

        Galatasaray’ın 11’i:

        Cimbom mücadeleye; Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane ve Victor Osimhen 11’iyle çıktı.

        Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Arda Ünyay bekledi.

        WİLFRİED SİNGO KADRODA

        Sarı-kırmızılıların, Fransa ekibi Monaco’dan transfer ettiği Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Singo, ilk kez kadroda yer aldı. 24 yaşındaki oyuncu, karşılaşmaya yedek başladı.

        BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YOK

        Galatasaray formasıyla bu sezon ilk 2 haftada 3 gol atan Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kadroya alınmadı. 25 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Neom’dan transfer teklifi almış ve ardından sarı-kırmızılı takımla antrenmanlara çıkmamıştı.

        SÜPER LİG'DE 4000. GOL HEYECANI

        Süper Lig tarihinde 3 bin 999 gol kaydeden Galatasaray, Çaykur Rizespor mücadelesinde 1 gol bulması durumunda 4 bin gole ulaşacak.

        30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KATLANDI

        30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla RAMS Park’taki tribünlere Türk bayrağı bırakıldı. Taraftarlar karşılaşma öncesinde bayrakları dalgalandırarak Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcular da ısınmaya 30 Ağustos’a özel tişörtlerle çıktı.

        KAAN AYHAN'A 100. MAÇA ÖZEL FORMA

        Sarı-kırmızılı formayla 100 maçı geride bırakan Kaan Ayhan’a üzerinde 100 yazan forma verildi. Ayhan’a formasını Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti.

        GALATASARAY KADIN VE ERKEK JUDO TAKIMLARI'NA PLAKET VERİLDİ

        Galatasaray Kadın Judo Takımı ve Galatasaray Erkek Judo Takımı’na başarılarından dolayı plaket verildi. Judo takımlarının plaketlerini Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk takdim etti.

        TARAFTARLARDAN FİLİSTİN'E DESTEK

        Galatasaray taraftarları Filistin’e destek pankartları açtı. Taraftar grubu UltrAslan’ın bulunduğu kale arkası tribününde açılan pankartlarda "Refah’ı açın" ve "Freepalestine" ifadeleri yer aldı. Takımların seremoniye çıkmasıyla beraber, güney tribününde de "Gazze biz geliyoruz" pankartı açıldı.

        KANSERİ YENEN MİNİK TARAFTAR BARIŞ BEGDİLİ, TAKIMLA SEREMONİYE ÇIKTI

        Geçtiğimiz günlerde kemik kanserini yendiğini sosyal medyada paylaştığı video ile duyuran 6 yaşındaki Galatasaray taraftarı Barış Begdili, Çaykur Rizespor maçı öncesi takımla birlikte seremoniye çıktı. Minik Barış, seremoni sonrasında sarı-kırmızılı takımla birlikte fotoğraf çektirdi.

