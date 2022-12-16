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Okan Buruk'tan Mauro Icardi tepkisi: Gözümüz kör değilse...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Toulouse maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Lige hazır olduklarını belirten Buruk, Icardi'nin sakatlığıyla ilgili Arjantin basınında çıkan haberlere tepki gösterdi.

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  • Okan Buruk'tan Mauro Icardi tepkisi: Gözümüz kör değilse...

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Toulouse'u 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
  • Okan Buruk'tan Mauro Icardi tepkisi: Gözümüz kör değilse...

    Öncelşkle maçı değerlendiren Buruk, "Milli takımdan gelip az süre almış Nelsson, Mertens gibi oyuncular 11'de başladı. Berkan'dan hastalıktan çıkmıştı, oynadı. Ön taraftaki oyuncuları yeniden gördük. Muslera oynadı. Genel olarak iyi bir maçtı. Oyun olarak dominant, pozisyon arayan, pozisyonlar bulan taraf bizdik. Güzel bir hazırlık maçıydı. Oyun giren oyuncularımız iyiydi. Çok daha hazırız. Çok daha pozitif. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Ciddiyet, konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde devam ettireceğiz." dedi.
  • Okan Buruk'tan Mauro Icardi tepkisi: Gözümüz kör değilse...

    Okan Buruk, "Oyun kurma opsiyonlarımız, rakibin duruşuna göre değişiyor. Maç öncesi analizlerinde rakibi inceliyorsunuz. Maç içerisinde uzun top, kısa top, bloklar arası pas, savunma arkası pas opsiyonları değişiyor. Yön değiştirici paslar önemliydi bu rakibe karşı. İyi yaptık. Top bizdeyken tempoyu artırmamız gerekiyor. İlk yarıdaki en büyük sıkıntımız ritmimizin düşük olmasıydı." diye konuştu.
  • Okan Buruk'tan Mauro Icardi tepkisi: Gözümüz kör değilse...

    "NE İSTEDİĞİMİZ BELLİ"

    Maçla ilgili sözlerine devam eden sarı-kırmızılıların hocası, "7 oyuncu girdi ama istekli girdiler, konsantre girdiler oyuna. Oyun anlayışımız belli, ne istediğimiz, ne çalıştığımız belli. Bunu devam ettirirsek giren çıkan fark etmiyor. Taze kanlar girince oyuna daha fazla hakim olduk." ifadesini kullandı.
  • Okan Buruk'tan Mauro Icardi tepkisi: Gözümüz kör değilse...

    "RASHICA'NIN İYİ OYNAMASI ÖNEMLİYDİ"

    Okan Buruk, sakatlıktan çıkan Rashica'nın performansından da çok memnun olduğunu belirterek, "Uzun süredir sakat olan Milot Rashica'nın iyi oynaması da önemliydi. En önemlisi bu maçta sakat olmadı. Kampı kazanarak ve güzel bitirdik." dedi. 
  • Okan Buruk'tan Mauro Icardi tepkisi: Gözümüz kör değilse...

    "HEDEFİMİZ LİGİ VE KUPAYI KAZANMAK"

    Sezon sonu çifte kupa sevinci yaşamak istediklerini ifade eden genç teknik adam, "Galatasaray taraftarının beklentisini biliyoruz. Araya girerken onların damaklarında bir tat bıraktık. Bu tadı devam ettirmek istiyoruz. Hedefimiz lig ve kupayı kazanmak. Bu hedef doğrultusunda ciddi sınavlar başlıyor. Geniş kadromuzla buna hazır olacağız." diye konuştu.
  • Okan Buruk'tan Mauro Icardi tepkisi: Gözümüz kör değilse...

    ICARDI AÇIKLAMASI

    Okan Buruk, son olarak Icardi'nin sakat olmadığıyla ilgili Arjantin basınında çıkan iddialara tepki gösterdi.  Okan hoca konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 
  • Okan Buruk'tan Mauro Icardi tepkisi: Gözümüz kör değilse...

    "GELİP ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK"

    "Arjantin'de magazin çok ön planda. Magazindeki haberi alıp Türkiye'de servis etmek... Sanki BBC'nin haberiymiş gibi vermek saçma oluyor. Icardi'nin sakatlığı var. Doktorlarımızın ve bizim gözümüz kör değilse Icardi'nin sakatlığı var. Gelip çalışmalara başlayacak inşallah 1-2 hafta içerisinde. 
  • Okan Buruk'tan Mauro Icardi tepkisi: Gözümüz kör değilse...

    "BU TİP ŞEYLER BİZİ ÜZÜYOR"

    Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor. Ben oyuncuma güveniyorum, yanındayım. Geldikten sonra onu en iyi şekilde hazırlayacağız.

     

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