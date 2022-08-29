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Okan Buruk'tan transfer sözleri: "En az 3"

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Okan Buruk mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. 2 puanı kaçırdıklarını belirten Buruk takımı geliştirmek için çalıştıklarını dile getirdi ve transfere dair de bilgiler verdi

Okan Buruk'tan transfer sözleri:

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray'da Okan Buruk mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. 2 puanı kaçırdıklarını belirten Buruk takımı geliştirmek için çalıştıklarını dile getirdi. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yorumlarsak, kaçırılan 2 puan olarak yorumlayacağım. Üstün olan taraftık. Trabzonspor'a karşı net pozisyonları yakaladık ve bu yüzden berabere kaldık. Topu içeri sokamadık. Kaçırdığımız 2 puan için üzgünüz. Oyun bizi mutlu etti. Dominant oyun oynadık"

"BU OYUNU GELİŞTİRECEĞİZ"

"Bu oyunu geliştireceğiz. Sakatlıkları olanlar da dönecek. Transferler de olabilir. Yeni oluşan takım için oyun kendini gösterdi. Bundan sonra daha çok pozisyona girip, daha çok atarak devam edeceğiz."

"BİTİRİCİLİK SORUNUNDAN BAHSEDEBİLİRİZ"

"Bitiricilik sorunundan bahsedebiliriz. Ancak genç kaleci de net kurtardı. Uğurcan oynamadı diye sevinebiliyorsunuz ama Uğurcan'ın belki de çıkaramayacağı topları çıkardı."

TRANSFER İÇİN TARİH VERDİ

"Avrupa için son günler transferde. Gidecek oyunculara takım bulmak önemli. Sonrasında 8 Eylül'e kadar vakit var. Kadromuzu güçlü hale getirmek istiyoruz. En az 3 transfer için büyük çaba veriyoruz."

"Sürekli oyuncu izliyoruz. Transfer dönemi bittikten sonra ben de rahatlayacağım. Daha iyi takıma odaklanacağım. Takviye istiyoruz, ne kadar güçlü olursak... Taraftarın beklentisine hizmet etmek istiyoruz."

"SACHA BOEY KALACAK"

"Sacha Boey, bizimle devam edecek. Onunla ilgili herhangi bir düşüncemiz yok."

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