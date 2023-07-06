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Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Icardi yanıtı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hull City maçının ardından açıklamalar yaptı ve Yusuf Demir ile Icardi'yle ilgili soruları yanıtladı

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  • Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Icardi yanıtı

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hull City ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri...

    "BİZİM İÇİN ÖLÇÜ İLK YARI"

    "İkinci yarı çok fazla değişiklik yaptık. Genç oyuncularımıza da şans verdik. Bazıları kullandı, bazıları kullanamadı. Bizim için tecrübe oldu. Sonucu çok düşünmeyerek hazırlık maçlarında hareket ediyoruz. Özellikle ilk yarıda oynadığımız oyun, devam ettirdiğimiz takdirde bizim için bir ölçü olacak."
  • Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Icardi yanıtı

    "UZUN DAKİKALARA YAYACAĞIZ"

    "Taraftar da muhteşemdi. Kendi stadımız gibi bir ambiyans yarattılar. Muhteşem bir maç oldu. Sonuç olarak yediğimiz goller, yaptığımız hatalar bunlar olacak. Asıl bizim için önemli olan ilk yarıdaki oyundu. Bunu da daha uzun dakikalara yayacağız."
  • Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Icardi yanıtı

     

    "ÇOK TAKILI KALMIYORUZ"

    "Oyunculara çok uzun süre vermek istemedik. İlk maçımız, sürelerini mümkün olduğunda kısa tutmaya çalıştık. Oyuncuları koruma isteğimiz de skora yol açan nedenlerden biri. Buna çok takılı kalmıyoruz. Önemli olan maçın başında ortaya koyduğumuz oyun"
  • Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Icardi yanıtı

    "TATİLDEN GELMİŞ TAKIMA BENZEMİYORDU"

    "Bugün maçın başındaki oyun, çok tatilden gelmiş bir takıma benzemiyordu. Birçok oyuncumuz hazır geldi. Bu beklediğimiz bir sonuçtu ama konsantrasyon çok üst düzeydi. İkinci yarı çok yavaş oynadık, çok top kaybı yaptık. Orada konsantrasyon da düştü. Takım kadrosunun bir anda çok değişmesi, o da biraz oyun kalitesini ve bazı oyuncuların performansını aşağıya çekti."
  • Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Icardi yanıtı

    "BU SENE ROTASYON FARKLI OLACAK"

    "Çok maç oynamak, psikolojik olarak oyuncuları yıpratabilir ama. Bunun da kendinizi nasıl hazırladığına bağlı olduğunu düşünüyorum. Oyuncular, bunu kaldırabilecek mental yapısı varsa, bunu doğru bir şekilde kaldırabilir. Onun yanında daha geniş bir kadro, daha çok oyuncu sirkülasyonu bizim için olabilir. Geçen sene bunu çok fazla yapmadık. Bu senenin özelinde rotasyonu daha farklı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bu kadroyu oluşturacağız."
  • Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Icardi yanıtı

    "YUSUF'U YİNE OYNATAMADIK"

    "Bugün, geçen seneden gelen oyuncularımız iyi işler yaptı. Emre Kılınç'ın ufak bir sakatlığı vardı, bugün yer almadı. Yusuf Demir'in dün ayağında bir ağrı oldu. Bu maçta oynayamayacağını söyledi. Bu sabah denedi, bugün yine oynatamadık. Hep oynayacağı zaman sakatlık geçiriyor. İnşallah bundan sonraki hazırlık maçlarında onu kullanabiliriz"

     
  • Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Icardi yanıtı

    "JANKAT'A FAZLA TOP GELDİ"

    "Batuhan'a top değmedi. Hiç pozisyon gelmedi ilk yarı. Ama geçen sene zaten Karagümrük'te iyi bir performans sergiledi. Jankat da, biraz şanssızdı. O girdikten sonra takım sürekli top kaybetti. Ona fazla top geldi. Bunlar hazırlık maçı. Jankat'ın bu sene bir takımda oynaması bizim için faydalı olabilir. Bu da düşüncelerimizden biri. Eğer bir kaleci alırsak, Batuhan'ı da yine oynaması için değerlendirebiliriz. Şu anda net bir karar vermedik. Önümüzdeki seçeneklere bakıyoruz."

     
  • Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Icardi yanıtı

    ICARDI VE TRANSFER YANITI

    "Aynı şekilde devam ediyor. Genel olarak bunu söylüyoruz. Süreç devam ediyor. Ne kadar devam edecek bilmiyorum. Başkanımız, yönetim kurulumuz bu anlamda kesin kararlı. Erden Bey, önemli bir çalışma yürütüyor transferle ilgili. En kısa zamanda aramızda olmalarını istiyoruz. Bu süre uzadıkça, oyuncunun maça hazırlanması süresi de azalmış oluyor. Bununla ilgili büyük bir çaba var. İnşallah yeni transferlerimiz gelecek."
  • Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Icardi yanıtı

    "OYUNCULARIMIZI BEKLİYORUZ"

    "Milli oyuncularımız geri döndü. Bir sonraki maçta onları da kullanacağız. Lucas'ın ufak bir sakatlığı oldu bugün. Yarın MR'ı çekilecek. İnşallah önemli bir şeyi yoktur. Genel olarak tablomuz kötü değil. Elimizde olan kadro da iyi bir kadro. Birçok milli oyuncumuz, önümüzdeki günlerde oynamaya başlayacak"
  • Okan Buruk'tan Yusuf Demir ve Icardi yanıtı

    "Forvette eksikliğimiz var. Barış opsiyonumuz var. İkinci forvet olarak daha önce kullandık, çok büyük sıkıntımız yok ama oyuncular geldikçe daha mutlu olacağız. Psikolojik olarak da güçleneceğiz. Oyuncularımızı bekliyoruz."

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