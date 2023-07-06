"BU SENE ROTASYON FARKLI OLACAK"

"Çok maç oynamak, psikolojik olarak oyuncuları yıpratabilir ama. Bunun da kendinizi nasıl hazırladığına bağlı olduğunu düşünüyorum. Oyuncular, bunu kaldırabilecek mental yapısı varsa, bunu doğru bir şekilde kaldırabilir. Onun yanında daha geniş bir kadro, daha çok oyuncu sirkülasyonu bizim için olabilir. Geçen sene bunu çok fazla yapmadık. Bu senenin özelinde rotasyonu daha farklı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Bu kadroyu oluşturacağız."