Akkuş, "Yanlış anlaşılmaması için açıklama yapıyorum. Benim bahsettiğim 'dinozor' bir erkek değil, futbol geçmişiyle alakalı hiç değil. Herkesin düşündüğü kişi benim için saygı duyduğum sevdiğim bir insandır. Ona karşı asla hadsizlik yapmam. Benim bahsettiğim kişi tamamen kendi geçmişimden, modellik dünyasından gelen bir kadın. 17 yaşında Top Model of the World gibi platformlarda bulunmuş biri olarak o dünyayı çok iyi biliyorum. 'Dinozor' derken kendi sektörümdeki eski zihniyetleri kastettim. Aslında şifreli konuştum ama yanlış yerlere çekildi. Biz Galatasaraylı büyüdük saygıyı biliriz. Lütfen konuyu başka yerlere çekmeyin. Herkes kimin olduğunu zaten anladı. Dinozorları geri getirmenin hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.