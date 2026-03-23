Okan Buruk'un barıştığı eski eşi Nihan Akkuş'tan açıklama
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un barıştığı eski eşi Nihan Akkuş, geçtiğimiz günlerde kafaları karıştıran bir göndermede bulunmuştu. Akkuş, yaptığı açıklamayla ilgili konuştu
Trendyol Süper Lig'de 3 sezondur şampiyon olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a, hayat arkadaşı Nihan Akkuş, sosyal medya üzerinden destek vermişti.
Nihan Akkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Okan Buruk kral olacak, işinin beyni olarak! Dinozorlara geri dönmeye hiç gerek yok. Eski kaybedenlere dönmeye gerek yok. Kralımın arkasındayım! Hazır olun! Cesareti olan varsa! Kraliçe yüzleşmek için burada" ifadelerini kullanmıştı.
Kime gönderme yaptığı merak edilen Akkuş'un bu çıkışı kafaları karıştırmıştı. Akkuş, yaptığı bu paylaşımla ilgili açıklama yaptı.
Sözlerinin yanlış yere çekildiğini ifade eden Akkuş, "Benim bahsettiğim kişi tamamen kendi geçmişimden, modellik dünyasından gelen bir kadın" dedi.
Akkuş, "Yanlış anlaşılmaması için açıklama yapıyorum. Benim bahsettiğim 'dinozor' bir erkek değil, futbol geçmişiyle alakalı hiç değil. Herkesin düşündüğü kişi benim için saygı duyduğum sevdiğim bir insandır. Ona karşı asla hadsizlik yapmam. Benim bahsettiğim kişi tamamen kendi geçmişimden, modellik dünyasından gelen bir kadın. 17 yaşında Top Model of the World gibi platformlarda bulunmuş biri olarak o dünyayı çok iyi biliyorum. 'Dinozor' derken kendi sektörümdeki eski zihniyetleri kastettim. Aslında şifreli konuştum ama yanlış yerlere çekildi. Biz Galatasaraylı büyüdük saygıyı biliriz. Lütfen konuyu başka yerlere çekmeyin. Herkes kimin olduğunu zaten anladı. Dinozorları geri getirmenin hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.
BARIŞTILAR
Okan Buruk, 2024'te boşandığı Nihan Akkuş ile geçtiğimiz yıl Etiler'deki bir mekândan el ele çıkarken görüntülenmişti. Çiftin, 2009'da Ali Yiğit adında çocukları dünyaya gelmişti.