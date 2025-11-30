Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'un çarpıcı derbi performansı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'un çarpıcı derbi performansı!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisiyle birlikte sarı-kırmızılıların başında 17. kez derbi heyecanı yaşayacak. Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray, şimdiye kadar Kadıköy deplasmanında mağlubiyet yüzü görmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 11:40 Güncelleme: 30.11.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında 17. kez derbiye çıkacak.

        2

        Chobani Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk'un derbi karnesi mercek altına alındı.

        Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde derbilerde başarılı bir performans ortaya koydu. 52 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı çıktığı 16 resmi müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

        3

        BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

        Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir performans ortaya koydu.

        Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 6 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere), 3 kez kalesinde golü gördü.

        4

        KADIKÖY DEPLASMANINDA MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

        Okan Buruk'un Galatasaray'ı, Fenerbahçe'ye deplasmanda mağlup olmadı.

        Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda biri Ziraat Türkiye Kupası, 3'ü de Süper Lig olmak üzere toplam 4 maça çıktı.

        Bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, rakibinin filelerini 8 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

        5

        BEŞİKTAŞ'A KARŞI PERFORMANSI

        Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Beşiktaş'a karşı da galibiyet sayılarında üstünlük sağladı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Buruk yönetiminde 4 sezonda Beşiktaş'la biri TFF Süper Kupa, 7'si de Süper Lig'de olmak üzere toplamda 8 maça çıktı.

        Teknik direktör Okan Buruk ile siyah-beyazlılara karşı 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, bu maçlarda 10 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü.

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Araç göle uçtu! 3 kişi aranıyor!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Pizza zehirledi iddiası! 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Dev derbinin kaderi kalecilerin ellerinde!
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Papa 14. Leo İstanbul'da
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte kritik notlar!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        İklim değişikliği sebep oldu! Tropikal kökenli sivrisinekler Türkiye'de!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor