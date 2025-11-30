Okan Buruk'un çarpıcı derbi performansı!

BURUK YÖNETİMİNDEKİ GALATASARAY'IN FENERBAHÇE'YE KARŞI PERFORMANSI

Okan Buruk, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra Fenerbahçe'ye karşı başarılı bir performans ortaya koydu.

Galatasaray'ın başında Fenerbahçe'ye karşı 6 lig ve birer TFF Süper Kupa ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıkan tecrübeli teknik adam, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 14 kez rakip fileleri havalandırırken (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere), 3 kez kalesinde golü gördü.