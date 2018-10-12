Okan Kurt artık DJ'lik yapmıyor

Popçu Demet Akalın'ın eski eşi işadamı Okan Kurt bir dönem DJ yapmıştı. Eşiyle beraberde sahneye çıkan Kurt artık DJ'liği bıraktı. DJ'lik yaparak 10 bin TL para kazanan Kurt, yeni açılan bir mekandan gelen 15 bin TL'lik iş teklifini geri çevirdi