Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt ve ailesine ait Martaş Uluslararası Taş. İnş. Şirketi'nin borçları nedeniyle mal varlıklarına haciz işlemleri başlatılmasının ardından bir açıklama geldi.
Kurt'un avukatı Mehmet Durmaz'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Bugün basına çıkan haberlerle ilgili müvekkilim Okan Kurt ve Martaş şirketi adına yapılan haberlere cevap vererek sayın kamuoyunu aydınlatma gereğimiz doğmuştur. Ülkemizdeki döviz hareketliliğinin, sektördeki üst rekabet ve müvekkil şirkete yapılan saldırılar sonucunda, dar boğaza düşerek finansal problemler yaşamasına sebep olmuştur. Bu süreç 3 aydır başlamış durumdadır ve bu sürede Türkiye'nin devi olan bir otomotiv şirketine bütün borç kapatılmıştır. Sıralı bir şekilde şirketin bütün mal varlığı ile borçların tamamı kapatılacaktır. Bu süreç zaman yayılarak sıralı bir şekilde yapılacaktır. Müvekkil Şirket yöneticileri bütün alacaklılarla görüşmelerini devam ettirerek, karşılıklı anlayış çerçevesinde süreci devam ettirmektedirler. Bugün Basına yansıyan haber 3 aydır yaşanan bir süreç olmak ile beraber bu süreçte müvekkilin ticari ilişkisi olan firmalar ve çalışılan bütün bankalara anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz."
DAVA ÜSTÜNE DAVA
Bir süredir mali sıkıntılar ile gündemde. Martaş Uluslararası Taş. İnş. Şirketi ve bağlı şirketlere yönelik çok sayıda haciz kararı bulunuyor. Haciz kararlarından biri bölümü, şirketin çalışanları oluştururken, bir bölümünü ise alacaklı şirketler ve bankalara ait.
Martaş Uluslararası Taş. İnş. Şirketi'ne kayıtlı çok sayıda araca haciz konuldu. Alacaklı konumda olan akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri 5.5 milyon liralık alacağı için, Martaş Nakliyat Turizm İnşaat, Martaş Uluslararası Taşımacılık şirketi ve Ozan Kurt'a ait Ekopet Taşımacılık şirketine yönelik haciz kararı aldırdı.
Şirketlerin araçlarının yanı sıra gruba ait gayrimenkuller üzerinde de çok sayıda icra kararı bulunuyor. Söz konusu haciz yazılarından biri de, 905 bin liralık alacaklı konumda olan bir bankaya ait. Martaş'ın yaşadığı mali sıkıntının, Ozan Kurt'a ait akaryakıt şirketini de etkilediği öğrenildi. Ozan'ın Ekopet Taşımacılık şirketine ait istasyonların da bir süredir kapalı olduğu anlaşıldı.
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