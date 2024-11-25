Oksijen cihazından kurtuldu, 82 yaşında egzersize başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Çağır, 2019'da akciğerlerinde enfeksiyon gelişmesi nedeniyle bir süre tedavi gördü.

Bir yere giderken ihtiyaçlarını ailesinin yardımıyla ve sürekli solunum cihazına bağlı halde sürdüren Çağır, bir süre önce Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Çağrı Atasoy'a başvurdu.

Merkezde oluşturulan "İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Konseyi"nce Çağır'ın hastalığının karbonmonoksit difüzyon testi cihazı yardımıyla yapılan tetkiklerde "akciğer sertleşmesi" olduğu belirlendi. İki gün yatarak tedavi gördükten sonra antifibrotik ilaç başlanılan ve 3 ay takip edilen Çağır, olumlu geçen tedavisinin ardından rahat nefes almanın ve oksijen cihazı olmadan hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

REKLAM Çağır, ilerleyen yaşına rağmen ilçede yürüyüşe çıkmadan önce egzersiz de yaparak dinç kalmaya çalışıyor. Dr. Çağrı Atasoy, interstisyel akciğer hastalıklarının akciğerde sertleşmeyle giden, nadir gözüken ve yakın zamana kadar tedavisi olmayan hastalık grubu olduğunu söyledi. Yeni geliştirilen ilaçlarla artık bu hastalıkta ilerlemeyi durdurabildiklerini ifade eden Atasoy, gelişen teknolojiyle hastalıkların tedavisinde cihazların yardımcı olduğunu, interstisyel akciğer hastalıkları için de hastaneye karbonmonoksit difüzyon cihazı alındığını anlattı.

HAVA KİRLİLİĞİ VE SİGARA AKCİĞER HASTALIĞINI TETİKLİYOR Atasoy, hava kirliliği, sigara içme, ileri yaş gibi etkenlerin akciğer hastalığını tetiklediğini, tedavi açısından hastalığın teşhisinin net olarak bilinmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Cihazı hastalığın tanısı ve tedavi takibinde kullanıyoruz. Solunum testi laboratuvarımızda, solunum fonksiyon testi, akciğerlerdeki gaz alışverişini değerlendirmek için yapılan DLCO ve çeşitli akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde solunum yollarını detaylı gören bronkosopi cihazları ve aynı zamanda son teknolojik Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) gibi cihazlara sahibiz. Kanda romatolojik tetkiklere bakıyoruz, romatoloji, göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları olarak bu kompleks hastalık durumuna tanı koyup, tedavi vermeye çalışıyoruz."

REKLAM "ÖNCEDEN YÜRÜYEMEZDİM, ŞİMDİ YÜRÜYORUM" Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi doktorlarının bulunduğu konseyin raporları doğrultusunda yaklaşık 1 yıldır 30 hastaya kadar ulaştıklarını ifade eden Atasoy, "Takip ettiğim hastalardan evden oksijen cihazı olmadan dışarıya çıkamayanlar, hastaneye yürüyerek gelmeye başladı" diye konuştu. Hasta Ahmet Çağır da geçirdiği Covid-19'dan sonra solunum şikayetlerinin arttığını belirterek, oksijen tüpü olmadan adım bile atamadığını, yaşam kalitesinin çok bozulduğunu söyledi.