Oksijen metal mi ametal mi? Oksijen (O) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır? Yeryüzünde en çok bulunan ve yaşamın devam etmesi için en gerekli element olan oksijen, canlıların yaşam kaynağı olması açısından büyük bir önem arz etmektedir. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olmasıyla da bilinen oksijen elementi, sudaki çözünürlüğünün oldukça düşük olmasıyla da bilinmektedir. Reaktif bir element olması sebebiyle birçok element ya da bileşikle bir araya gelerek oksit oluşturan oksijen metal mi ametal mi? Oksijen hangi metal? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Dünya atmosferinin yaklaşık olarak beşte birini meydana getiren oksijen elementinin en geniş kullanım alanı ise çelik endüstrisi olarak öne çıkmaktadır. Peki, oksijen elementi periyodik tabloda hangi grupta yer almaktadır? İşte, tüm detaylar…

Oksijen Hangi Metal?

Yeryüzünde yaşamakta olan bütün canlılar için yaşamın temel kaynağı olan oksijen elementi ilk kez 1772 yılında Alman bilim insanı Carl Wilhelm Scheele tarafından keşfedilmiştir. Herhangi bir renge ya da kokuya sahip olmamasıyla da bilinen oksijen elementi, oldukça yakıcı olması açısından da büyük bir öneme sahiptir.

Hidrojen ile birleştiğinde canlılık için bir diğer önemli madde olan suyu da meydana getiren oksijen elementi, dünya atmosferinin ise yaklaşık beşte birini meydana getirmektedir. Atmosferde var olan oksijenin hayvanlar tarafından solunarak karbondioksite dönüşmesi, bu karbondioksitin de bitkiler tarafından kullanılarak yerine oksijen salınması, biyolojide fotosentez adı verilen döngünün ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Hidrojen ile helyumun ardından evrende en çok bulunan üçüncü element olan oksijenin, kendine en geniş kullanım alanı bulduğu alan ise çelik sektörüdür. Çeliğin imal edilmesinde kullanılan oksijen aynı zamanda metalleri kesmekte kullanılan tabancalarda gaz olarak da kullanılmaktadır. Bununla birlikte oksijen solunum faaliyetlerinin temel bileşeni olması sebebiyle tıp alanında kullanılır. Solunum güçlüğü yaşayan hastalar oksijen desteği almakta ve kanlarındaki oksijen değerleri artmaktadır.

Oksijenin, neredeyse bütün elementlerin oksitlerini oluşturması da oldukça önemlidir. Esas itibari ile bir yanma olayı olan oksitlenme, korozyon ve paslanma olarak kendini gösterebilmektedir. Özellikle oksijen ile nemin etkisi altında kalan metaller bir süre sonra oksitlenmekte ve bu durum o metallerin formunda değişiklikler meydana getirmektedir.

Oksijen Metal Mi Ametal Mi?

Kimya alanında, kolaylıkla dövülebilen ve şekil alabilen, parlak bir görünüme sahip olan, elektrik ile ısıyı yüksek bir beceri ile ileten elementlere metal; mat bir görüntüye sahip olan, metaller kadar iyi iletken olmayan ve kendi içlerinde dahi ortak özellikler göstermeyen elementlere ametal adı verilmektedir.

Peki, bugünkü yazımızın konusu olan oksijen metal mi ametal mi? Erime ve kaynama noktaları arasındaki farkın düşük olması, sıvı, katı ya da gaz halinde bulunabiliyor olması, oksijenin bir ametal olduğunu bizlere göstermektedir.

Oksijen Elementi Periyodik Tabloda Hangi Grupta?

Atom numarası 8, kimyasal simgesi ise O olan oksijen elementi; periyodik tablonun ikinci periyodunun on altıncı grubunda yer almaktadır. Renksiz, kokusu ve tatsız bir ametal olan oksijen, aynı zamanda periyodik tablo üzerinde yer alan kalkojen grubunun da bir üyesidir. Oldukça reaktif bir element olmasıyla da bilinen oksijen elementinin erime noktası -218.79 santigrat derece; kaynama noktası ise -182.962 santigrat derece olarak ölçülmüştür.

Hidrojen ve helyumdan sonra evrende en bol bulunan üçüncü element olan oksijenin atom ağırlığı ise 15.999 u olarak saptanmıştır. Havadan yaklaşık olarak 1.1 kat daha ağır olmasıyla da bilinen oksijenin katı hale gelmesi için ise -218 santigrat derecelik bir ısı gerekmektedir.

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