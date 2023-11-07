Magnezyum metal mi ametal mi? Magnezyum (Mg) elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır? Gerek bir element gerekse de bir mineral olarak, yeryüzü üzerindeki canlılığın devamı açısından oldukça önemli olan magnezyum hem evrende hem de dünyada en çok bulunan elementler arasında yer almaktadır. En hafif metallerden bir tanesi olan magnezyum elementi, katı yapısı ve gümüşe çalan beyaz rengi ile dikkat çekmektedir. Doğada saf halde bulunmayan ve çoğunlukla bir alaşım olarak kullanılan magnezyum metal mi ametal mi? Magnezyum hangi metal? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Magnezyum elementinin insan sağlığı açısından da büyük bir önemi vardır. Özellikle kemiklerin kuvvetlenmesini sağlayan bir mineral olarak öne çıkan magnezyum elementi periyodik tabloda hangi grupta yer alır? İşte, tüm detaylar…

Magnezyum Hangi Metal?

İlk olarak 1618 yılında İngiltere’de yaşayan bir çiftçinin, kuyudan elde ettiği suyun hayvanların yaralarını iyileştirdiği fark etmesiyle bulunan ve “Epson tuzları” adıyla ünlenen magnezyumun bir element olarak keşfedildiği tarih ise 1808’dir. Magnezyum 1808 yılında Sir Humphry Davy tarafından izole edilmiş ve bu başarı da tarihe elementi keşfi olarak geçmiştir.

Katı bir yapıda ve gümüşe yakın bir beyaz renkte olan magnezyum elementi, dünya üzerindeki en hafif metaller arasında yer almaktadır. Hava ile temas ettiğinde kararan ancak koruyucu bir oksit tabakaya da sahip olan bu elementin toz hali ise kolayca tutuşan bir yapıdadır.

Doğada saf olarak bulunmayan magnezyumun en büyük kaynağı ise deniz sularıdır. Deniz suyunun içine kalsiyum hidroksit eklenmesi yöntemiyle elde edilen magnezyum, deniz suyunda en yaygın bulunan minerallerden bir tanesi olması açısından da öne çıkmaktadır.

Magnezyum elementinin kullanım alanı ise oldukça geniştir. Hafif olması sebebiyle sıklıkla başvurulan bir element olan magnezyum, genellikle diğer metaller ile birlikte kullanılmaktadır. Bu özelliği sebebiyle önemli bir alaşım maddesi olan magnezyum, kendisi gibi hafif olan alüminyum ile karıştırıldığında uçak, roket ve füzelerin gövdelerinin imal edilmesinde kullanılır. Ayrıca otomobillerin koltukları, tuğlaların üretilmesi, mürekkep yapımı, kâğıt imalatı gibi sanayinin birçok alanında da magnezyumun izlerine rastlamak mümkündür.

Magnezyum elementi hem insan sağlığı hem de yeryüzündeki canlılığın devamlılığı için de oldukça büyük bir öneme sahiptir. Özellikle insan vücudu için önemli bir mineral olan magnezyum; kemik sağlığının korunması ve güçlenmesi, kan basıncı seviyesinin ayarlanması ve cerrahi müdahalelerden sonra dokuların iyileşmesinde etkin bir rol oynamaktadır

İnsan vücudunda magnezyum elementinin eksik olması ise birtakım rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Kemiklerin erimesi ve yüksek tansiyon hastalığı başta olmak üzere kalp hastalıkları, felç, damar tıkanıklığı gibi birçok rahatsızlık magnezyum eksikliğine bağlı olarak gelişebilmektedir.

Magnezyum Metal Mi Ametal Mi?

Bir element parlak bir görünüme sahip olduğunda, kolay şekillenebildiğinde ve ısı ile elektriği iletebildiğinde metal; tüm bu özellikleri göstermediğinde, oda sıcaklığında katı, sıvı ya da gaz olarak bulunabildiğinde ise ametal olarak tarif edilmektedir. Peki, bu yazımızın konusu olan magnezyum metal mi ametal mi?

Dünya üzerindeki demir ve alüminyumdan sonra en çok kullanılan üçüncü element olmasıyla dikkat çeken magnezyum, sahip olduğu özellikler itibariyle bir metaldir.

Magnezyum Periyodik Tabloda Hangi Grupta?

Atom numarası 12, kimyasal simgesi ise Mg olan magnezyum elementi; periyodik tablonun üçüncü periyodunun ikinci grubunda yer almaktadır. Evrende en çok bulunan dokuzuncu element olan ve oda sıcaklığı şartlarında katı halde bulunan bu elementin erime noktası 650 santigrat derece; kaynama noktası ise 1090 santigrat derece olarak ölçülmektedir.

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