Öksürüğe karşı ham bal tavsiyesi!

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Çam balının Muğla sayesinde dünyaya ihraç edildiğini belirten Samancı, "İnsan yaşamı ve beslenmesi için çok önemli olan, aynı zamanda en çok sahtecilik görülen besinlerden biri olan ham balın kalitesini belirleyen en önemli faktörlerden biri de balın saf bal olup olmadığıdır.