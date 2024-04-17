Öksüz kalan iki kızıl tilki yavrusu üniversiteye emanet

Yavru tilkilerin aç kaldıklarını gözlemlediklerini kaydeden Aytekin, şöyle konuştu:

"Şu anda sağlıklılar. Her gün süt veriyoruz. 5 haftalık oluncaya kadar sütle besleyeceğiz. Bunlar etçil hayvan oldukları için 5 haftadan sonra yavaş yavaş etle besleyeceğiz. Öksüz ve yetim kalan yavru kızıl tilkilere AKÜREM olarak sahip çıkıyoruz. Öğrenciler yavrulara 'Loki' ve 'Kirke' ismini koydu. Öğrencilerle birlikte bakım ve beslemelerini yapıyoruz. Rehabilitasyon noktasında en iyi şekilde misafir etmeye çalışıyoruz."