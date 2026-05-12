Oktay Çubuk: Operasyon başarılı geçti
Portekiz'de aniden fenalaşarak kalbi duran ve yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülen oyuncu Oktay Çubuk, sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Çubuk, "Operasyon başarılı geçti, her şey yolunda" dedi
Geçtiğimiz haftalarda iş seyahati nedeniyle Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik eden Oktay Çubuk, aniden fenalaşmıştı.
Hemen hastaneye kaldırılan Çubuk'un kalbi, doktorların çabasıyla yeniden çalıştırılmıştı. İlk müdahalelerin ardından hayati riski ortadan kalkan 30 yaşındaki oyuncu, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı.
2 Mayıs'ta yoğun bakımdan çıkan Çubuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirmeye devam ediyor.
Oyuncu, son paylaşımında bir operasyon geçirdiğini, genel durumunun iyi olduğunu ve yakın zamanda taburcu edileceğini duyurdu.
Çubuk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Operasyon başarılı geçti, her şey yolunda. Yakın zamanda taburcu olacağım. Desteğiniz için herkese bir kez daha teşekkür ederim.