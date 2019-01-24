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"SİZ OLMADAN BOĞAZIMDAN GEÇMEZ"

"Bir midyecinin önünde kendisini görüntüleyen muhabirlerle selamlaşan Kaynarca, "Haydi! Hep beraber kokoreç ve midye yiyeceğiz. Siz olmadan boğazımdan geçmez. Beraber yemek yiyelim" dedi.