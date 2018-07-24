Kaynarca bu sabah ise kamyon fabrikasında çalışırken işçi tulumuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Kaynarca’nın çok konuşulan o fotoğrafının detaylarına Habertürk ulaştı. Liseyi 7 yılda tamamlayan ve fotoğrafçılıktan elektrik işçiliğine kadar bir çok iş deneyen Kaynarca, oto fabrikasında 1979 yılında 7 ay işçi olarak çalıştı.



"ZORLUKLARDAN GEÇEREK GELDİM, DAMDAN DÜŞMEDİM"



‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisinin başrol oyuncusu olan Oktay Kaynarca’nın o fotoğrafı 1979 yılına ait. Lise öğrencisiyken İstanbul Fiat kamyon fabrikasına elektrik işçisi olarak girmişti. Midibüs üretiminin elektrifikasyon bandında 7 ay boyunca çalıştı. O yıllarda anne babası Almanya’da olan Kaynarca, Üsküdar’daki anneannesini yanında büyüdü. Ortaokulda bir sene kalan, liseyi 7 senede bitiren oyuncu liseye ara verdiği dönemde işçi tulumlarını giyip fabrikaya girmişti. Daha sonraki dönemde fotoğrafçılık ta yaptı. Kısa dönemlerde bir çok farklı işte çalıştı. Oktay Kaynarca’nın arşivindeki bu fotoğrafı, bulunduğu yere damdan düşer gibi gelmediğini, zorluklardan geçerek, çok çalışarak bu günlere geldiğini göstermek için paylaştığı öğrenildi.





Liseyi bitirince konservatuvar sınavlarını kazandı ve 1991 yılında bir çok usta oyuncuun yetiştiği Yıldız Kenter’in de hocalık yaptığı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarını bitirdi. Birçok tiyatro oyununda rol alan Kaynarca’nın sunuculukla başladığı televizyon kariyeri, özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde rol almaya başladıktan sonra patlama yaptı ve aksiyn dizilerinin en ünlü oyuncularından biri haline geldi. Oktay Kaynarca 3 gün önce tatil fotoğrafının altına "Hayat sana güzel tabii. Biz de kaporta düzeltelim" diyen takipçisine şunla söylemişti: "Bak koçum, canım, ciğerim, aslanım. Biz de çok çalıştık, çok yorulduk, hala da çalışıyoruz. Bazen 36 saat, gece gündüz, sıcak soğuk, her şartta ve iyi görünmek zorunda olarak. Şimdi diyeceğim şu; başkalarının hayatlarını irdelemek, kıskanmak, gıybet yapmak yerine işini iyi yap ve hayal et. 'En iyisi olacağım' de, en iyisi. Çünkü Rab isteyeni ve çalışanı geri çevirmez. Yükseklerde yılanlara da rastlayabilirsiniz, kartallara da. Kimileri kanatlarıyla gelir, kimileri sürünerek"

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ