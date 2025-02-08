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        Haberler Gündem Eğitim Okul öncesi eğitimde Türkçe dil becerilerinin gelişimini destekleyen yeni eğitim materyalleri hazırlandı

        Okul öncesi eğitimde Türkçe dil becerilerinin gelişimini destekleyen yeni eğitim materyalleri hazırlandı

        Millî Eğitim Bakanlığınca, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Okul Öncesi Eğitim Programı kapsamında, çocukların Türkçe alan becerileri başta olmak üzere bütüncül gelişimlerine çok yönlü katkı sağlamak amacıyla "Okul Öncesi Çocukları İçin Şiirler, Tekerlemeler ve Parmak Oyunları" eğitim materyalleri hazırlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 11:54 Güncelleme: 08.02.2025 - 11:55
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        Okul öncesi eğitimde Türkçe gelişimini destekleyen yeni eğitim materyalleri hazırlandı
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        Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, okul öncesi dönemde çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını desteklemek için yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda çocukların dil becerilerini geliştirmek ve kelime hazinelerini zenginleştirmek amacıyla "Okul Öncesi Çocukları İçin Şiirler", "Okul Öncesi Çocukları İçin Tekerlemeler" ve "Okul Öncesi Çocukları İçin Parmak Oyunları" başlıklı eğitim materyalleri hazırlandı.

        Çocuk dostu terimler kullanılarak hazırlanan bu materyaller, çocukların ses bilgisel farkındalığını artırmayı, dil gelişimlerini desteklemeyi ve bütüncül gelişimlerine çok yönlü katkı sağlamayı amaçlıyor.

        Eğitim materyallerinde yer alan içerikler, çeşitli temalar doğrultusunda şekillendirildi ve her içerikte kazandırılması hedeflenen kelimelere yer verildi. Her içeriğin devamında hedeflenen kelimelerin edinim sürecini destekleyecek etkinlik örnekleri de geliştirildi.

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