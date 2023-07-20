2023 Okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları: Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Merakla beklenen 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışırken bir yandan da üniversite taban puanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, YKS tercih süreci 27 Temmuz itibarı ile başlayacak ve 5 Ağustos'a kadar sürecek. Bu noktada, okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, okul öncesi öğretmenliği bölümü 4 yıllık sözel bölümlerinden birisi. Peki, 2023 okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? Detaylar haberimizde.
YKS sonuçlarının açıklanması ile beraber tercih süreci için de heyecan başladı. Adaylar, 27 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında YKS tercihlerini ÖSYM'ye bildirecek. Adaylar, YKS tercih süreci öncesinde üniversite bölümlerinin taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Bu doğrultuda, en çok araştırılan bölümlerden birisi de okul öncesi öğretmenliği bölümü olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere, okul öncesi öğretmenliği bölümü 4 yıllık sözel bölümlerinden birisi. Peki, 2023 okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları kaç, başarı sıralaması ve kontenjanları belli oldu mu? İşte detaylar
2023 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
2023 yılına ilişkin YKS taban puanları ve başarı sıralamaları henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2023 yılı taban ve tavan puanları yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra belli oluyor. Geçtiğimiz yılın okul öncesi öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanlarını hemen aşağıda yer alan bağlantıdan görüntüleyebilirsiniz.