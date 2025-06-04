Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan F.Ç. (15) adlı kız çocuğu, 8'inci sınıfa okurken iddiaya göre okul servis şoförü A.K.’nin (51) cinsel istismarına uğradı.

AİLE VE OKUL ŞİKAYETÇİ OLDU

DHA'daki habere göre F.Ç., bunu arkadaşlarına anlatınca okul yönetimi durumdan haberdar oldu. Aile ve okul yönetimi Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu.

SERVİS ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında A.K. tutuklandı. 'Çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçlamasıyla hakkında dava açılan A.K.'nin yargılanmasına, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

OLAY 2 YIL ÖNCE YAŞANMIŞ

Olay yaşandığında F.Ç.'nin 13 yaşında olduğunu belirten ailenin avukatı Musa Baş, “Sanık, çocuğu yaklaşık 2 yıl boyunca okula götürüp getirmiştir. Onun küçük yaşta olduğunu, henüz akli ve duygusal gelişimini tamamlamadığını bilmektedir. Üstelik bu kişi, vatandaşların çocuklarını emanet ettiği bir konumdadır" dedi.

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"OKUL YÖNETİMİNİN İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI"

Olayın çocuğun arkadaşları ve okul yönetimi tarafından ortaya çıkarıldığını belirten Avukat Baş, “İhbar sonrası Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, sanık tutuklanmış ve hakkında Alanya'daki 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır. Bu süreçte en çok yıpranan elbette mağdur çocuktur. Şu anda arkadaşları tarafından dışlanmakta, okula devam edememektedir. Büyük ihtimalle önümüzdeki yıl okulunu değiştirmek zorunda kalacağız" diye konuştu.