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Okul servislerinde çalışanlar nasıl sigortalanır?

Milyonlarca öğrenci okulların açılmasını beklerken, on binlerce servis çalışanı da son hazırlıklarını yapıyor. Servis şoförleri ve rehberlerinin sosyal güvenlik hakları nelerdir? Bu yıl kaç gün üzerinden prim yatıracaklar? Ödemeleri gereken günlük prim tutarı ne kadar? Primleri kimler yatıracak?

03.09.2018 - 02:05 | Güncelleme:

2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül’de başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretimdeki hazırlık sınıfı ile 9’uncu sınıf öğrencileri için ise gelecek hafta zil çalacak. Milyonlarca öğrenciyi ev ve okul arasında taşıyacak on binlerce servis araçlarında hazırlıklar devam ediyor. Servislerde her yıl on binlerce kişi çalıştırılıyor. Servis şoförleri ve anaokulları ile ilkokul öğrencilerini taşıyan servislerde zorunlu olarak istihdam edilen rehber personel sosyal güvenlik haklarını merak ediyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre servis şoförleri ve rehber personel genellikle “kısmi süreli” istihdam ediliyor. Ücretleri, çalıştıkları saat üzerinden ödeniyor. Servis sahipleri, şoför ve rehberleri genellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 6. maddesi kapsamında istihdam ediyor.

PRİMİ KENDİLERİ ÖDÜYOR

Buna göre, bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan ve ay içerisinde çalışma süresi on günden az olan servis çalışanları, ek 6. maddeye göre sigortalanıyor. Çalışanlar, primlerini kendileri ödüyor.

Ek 6. madde kapsamındaki çalışanların sigorta hak ve yükümlülükleri, kendilerince veya kendilerini çalıştıranlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirim yapılmasıyla başlıyor. Serviste çalışmanın sona ermesiyle ek 6. madde kapsamındaki sigortalılıkları da sona erer.

İŞSİZLİK SİGORTASI İSTEĞE BAĞLI

Servis çalışanları, beyan ettikleri kazanç üzerinden yüzde 32.5 oranında prim öderler. 2018 yılı asgari ücret rakamları üzerinden, ödemeleri gereken günlük prim tutarı en az 21.99 TL’dir.

Servis şoförü ve rehber personel işsizlik sigortası primi ödeyip ödememeye kendileri karar veriyor. İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için son üç yılda en az 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün prim ödemek gerekiyor. İşsizlik maaşı almak isteyenler ayrıca işsizlik sigortası çalışan ve işveren hissesini (yüzde 1+2) ödemek zorunda. Bu da 2018 yılı için günlük 2.03 lira ilave prim ödenmesi anlamına geliyor..

BORCU OLAN SAĞLIK HİZMETİ ALAMAZ

Ek 6. madde kapsamında sigortalı olan servis şoförü ve rehber personel ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti alabilmesi için hastaneye gittiklerinde 60 günden fazla prim borcunun bulunmaması gerekiyor. Borcunu tecil ettiren veya taksitlendirenler sağlık hizmetinden yararlanabilir.

25 GÜN ÜZERİNDEN PRİM ÖDERLER

Kanunda, ek 6. madde kapsamında kısmi süreli çalışanların sigortalılığı teşvik ediliyor. 2018 yılı için 25 gün üzerinden prim ödemeleri halinde, 30 günlük prim ödemiş kabul ediliyorlar. Dolayısıyla, en düşük günlük kazanç üzerinden aylık 549.66 lira prim ödemeleri gerekiyor. İşsizlik sigortası da dahil edildiğinde aylık ödenecek tutar 600.39 liraya çıkıyor.

Servis şoförü ve rehber personelin 2018’de ödeyeceği prim tutarı:

Asgari: 549,66 TL
Azami: 4.122,46 TL,

İşsizlik sigortası primi dahil ödenecek prim tutarı:

Asgari: 600,39 TL

Azami: 4.503 TL

 

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