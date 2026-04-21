        Okul tuvaletinde kurusıkı tabanca ve tehdit notu bulundu | Son dakika haberleri

        Okul tuvaletinde kurusıkı tabanca ve tehdit notu bulundu

        Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir ortaokulda temizlik görevlilerinin bulduğu kurusıkı tabanca ve tehdit içerikli not paniğe neden oldu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, okul yönetimi velilere resmi açıklama yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 19:45 Güncelleme:
        Okul tuvaletinde kurusıkı tabanca ve tehdit notu bulundu

        Bilecik'te bir okulun tuvaletinde temizlik yapan görevliler kızlar tuvaletinde saklanmış kurusıkı tabanca ve tehdit notu buldu.

        Olay, geçtiğimiz gün Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulun kız öğrencilerine kullandığı tuvalette temizlik yapan görevli, gizlenmiş bir kurusıkı tabanca ile bir kağıt parçasına yazılmış notu fark etti. Durumun vakit kaybetmeksizin okul idaresine bildirilmesi üzerine eğitim kurumuna çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

        Olay yerine ulaşan emniyet birimlerinin yaptığı ilk teknik incelemede, ele geçirilen notta okul müdürü ve bazı öğrencilere yönelik doğrudan tehdit ifadelerinin yer aldığı tespit edildi. Delil niteliği taşıyan kurusıkı silaha el konuldu. Uzman ekipler, hem materyaller üzerinde parmak izi çalışması başlattı hem de failin kimliğini belirlemek amacıyla güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına aldı.

        OLAYIN ARDINDAN VELİLERE MESAJ GÖNDERİLDİ

        Yaşanan olay sonrası okul yönetimi tarafından velilere, "Değerli velilerimiz, okulumuzda 20 Nisan 2026 tarihinde yürütülen rutin denetim ve kontroller sırasında, güvenlik prosedürlerimiz gereği titizlikle üzerinde durduğumuz bazı bulgulara rastlanmış, konu hiçbir gecikmeye mahal verilmeden ivedilikle emniyet birimlerimize intikal ettirilmiştir. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de okulumuzu bizzat ziyaret ederek koordine ettiği süreçte; emniyet ekiplerimiz gerekli tüm teknik incelemeleri büyük bir hassasiyetle yürütmektedir. Tüm birimlerimiz, evlatlarımızın huzuru ve güvenliği için her türlü detayı en küçük ayrıntısına kadar ele almaya devam etmektedir. Bu hassas süreçte, tedbir amaçlı olarak çocuklarını eve götürmek veya izin yazdırmak isteyen velilerimize okul idaremiz tarafından her türlü kolaylık sağlanacaktır. Resmi kanallar dışındaki bilgilere itibar etmemenizi rica eder, çocuklarımızın güvenliğinin bizler için her şeyden önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz" şeklinde cep telefonu mesajı gönderildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Boya fabrikasında yangın! Patlamalar yaşandı!

        Başkentte bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Pakistan: İran'dan resmi yanıt bekleniyor
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Konya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Nisan 2026'nın haberleri
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        Trabzonspor'a Ukraynalı orta saha!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        İstanbul'a orta kuvvette yağış geliyor! 1 gün sürecek!
        Tartışığı eşini öldürdü
        Tartışığı eşini öldürdü
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        Eski Vali Sonel'e tutuklama talebi
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        "Yeni dünyaya adapte olan işlere sahip olmak istiyoruz"
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Birleşik Krallık'ta 2008'den sonra doğanlar için sigara yasağı kabul edildi
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Işın'dan İrem'e destek
        Işın'dan İrem'e destek
        Ayrılık iddiası
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar