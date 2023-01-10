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Haberler Gündem Okul yolundaki kaldırımı şerit yaptılar acil denetim şart!
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Ankara'da okul yolundaki kaldırımı şerit yaptılar acil denetim şart!

Ankara Çayyolu'nda bir okul yerleşkesine çıkan ara sokakların bağlandığı cadde üzerindeki kaldırım, yoğun trafik nedeniyle bazı sürücüler tarafından şerit haline getiriliyor. Daha çok öğrenciler ve velilerin kullandığı kaldırımdaki bu durum her sabah yaşanan rutin bir görüntü haline gelmiş. Yol haline getirilen kaldırımda ilerlemeye çalışan yayalar ise durumdan şikâyetçi. Öğrenci ve diğer yayaların can güvenliğini tehdit eden bu akılalmaz durum, HT Yerel Haber Hattı'na mesaj bırakan bir okurumuzun çektiği görüntülerde de açıkça görülüyor.

Okul yolundaki kaldırımı şerit yaptılar acil denetim şart!

Ankara'da Çayyolu'nda bir okul yerleşkesinin bulunduğu ara sokakların bağlandığı cadde üzerindeki yaya kaldırımını yol haline getiren bazı araçlar yüzünden başta öğrenciler olmak üzere yayalar zor anlar yaşıyor.

Çankaya ilçesinin Çayyolu Mahallesi'ndeki 2629. Cadde üzerindeki yaya kaldırımı, bazı araçlar tarafından yolun 3'üncü şeridi haline getiriliyor. İlkokul, ortaokul ve liseden oluşan bir okul yerleşkesine çıkan ara sokakların bağlandığı caddenin kaldırımı, özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde tamamen tamamen yola dönüşüyor. Araçların çarpmaması için kaldırımın en uç noktasından ya da koşar adımlarla yürümeye çalışan vatandaşlar her sabah yaşanan bu çileden şikâyetçi.

ÖĞRENCİLERE BİLE ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Trafiğe takılmamak için kaldırıma çıkan araçlar, öğrencilere bile aldırış etmeden yollarına devam ediyorlar. Üstelik araçların kaldırım üzerinde ilerledikten sonra dönüş yaptıkları sokakların girişinde ise, "giriş olmayan yol" tabelası bulunuyor. Ancak ne kaldırımdaki öğrenciler ne de tabelalar bu sürücülere engel olamıyor.

MESAJINA VİDEO DA EKLEMİŞ

HT Yerel Haber Hattı'na mesaj gönderen bir okurumuz, cadde üzerinde yaşanan bu kaosu gözler önüne seren bir de video paylaşmış. Görüntülerde kaldırım üzerinde peş peşe araçların gittiği yer alıyor. Okula giden bir öğrencinin de koşarak ilerlediği kaldırımda araçların peşinden devam ettikleri görülüyor. Okurumuz mesajında da şöyle diyor:

"HER SABAH BÖYLE, YAYALAR NE YAPACAKLARINI BİLMİYOR"

"Bazı araçlar yaya kaldırımının üzerinden geçip sokağa giriyorlar, Bilfen Çayyolu okullarının trafiği bu. Bazı araçlar normal yolu kullanmak yerine kaldırımdan gitmeyi tercih ediyorlar. Öğrenciler geçiyor bu kaldırımdan. Arkasından da görüntüde de görüldüğü gibi peş peşe arabalar geliyor. Önünden çocuk yürüyor aldırmıyorlar. Hiçbir şey yapılmıyor bunun için. Normal yol gibi kullanıyorlar. Kaldırım yol olarak kullanılıyor ve bu her sabah böyle. Bu kaldırımda yürüyen yayalar ne yapacaklarını bilmiyor. Denetim şart."

Kaldırımın yol olarak kullandığı o caddenin Google haritadaki g&ouml;r&uuml;nt&uuml;s&uuml;.
Kaldırımın yol olarak kullandığı o caddenin Google haritadaki görüntüsü.

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