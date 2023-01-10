Ankara'da Çayyolu'nda bir okul yerleşkesinin bulunduğu ara sokakların bağlandığı cadde üzerindeki yaya kaldırımını yol haline getiren bazı araçlar yüzünden başta öğrenciler olmak üzere yayalar zor anlar yaşıyor. Çankaya ilçesinin Çayyolu Mahallesi'ndeki 2629. Cadde üzerindeki yaya kaldırımı, bazı araçlar tarafından yolun 3'üncü şeridi haline getiriliyor. İlkokul, ortaokul ve liseden oluşan bir okul yerleşkesine çıkan ara sokakların bağlandığı caddenin kaldırımı, özellikle trafiğin yoğun olduğu sabah saatlerinde tamamen tamamen yola dönüşüyor. Araçların çarpmaması için kaldırımın en uç noktasından ya da koşar adımlarla yürümeye çalışan vatandaşlar her sabah yaşanan bu çileden şikâyetçi.

ÖĞRENCİLERE BİLE ALDIRIŞ ETMİYORLAR Trafiğe takılmamak için kaldırıma çıkan araçlar, öğrencilere bile aldırış etmeden yollarına devam ediyorlar. Üstelik araçların kaldırım üzerinde ilerledikten sonra dönüş yaptıkları sokakların girişinde ise, "giriş olmayan yol" tabelası bulunuyor. Ancak ne kaldırımdaki öğrenciler ne de tabelalar bu sürücülere engel olamıyor.

MESAJINA VİDEO DA EKLEMİŞ HT Yerel Haber Hattı'na mesaj gönderen bir okurumuz, cadde üzerinde yaşanan bu kaosu gözler önüne seren bir de video paylaşmış. Görüntülerde kaldırım üzerinde peş peşe araçların gittiği yer alıyor. Okula giden bir öğrencinin de koşarak ilerlediği kaldırımda araçların peşinden devam ettikleri görülüyor. Okurumuz mesajında da şöyle diyor: