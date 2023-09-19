Okulların 4 gün, hafta sonu tatilinin ise 3 gün olacağı iddiaları gündemde yer almaya devam ediyor. Öğretmen mülakatları, sınıfta kalma, kayıt ücreti, seçmeli ders, yabancı dil ve akran zorbalığı gibi konulara ilişkin kritik açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların durumuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Tekin "Artık okullarımızın kapanması dediğimiz süreci yaşayacağımız bir dönem olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İşte Okullar 4 gün mü olacak? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilenler...

“Valla o kadar enteresan şeyler söyleniyor ki... Nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Mesela geçenlerde çok sevdiğim bir dostum mesaj yazmış; 'Okulları 4 güne düşürüyormuşsunuz."

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"KESİNLİKLE ASILSIZ BİR İDDİA"

Bakan Tekin "Benim hiç böyle şeyim yok. Duymadım. Sonra bir baktım sosyal medyaya bir gazete haber yapmış; Milli Eğitim Bakanı açıkladı. Nerede açıkladım, yok. Ne dedim, yok. Yok öyle bir şey. Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok. Hatta o gün deprem bölgesinde bir yerdeydik. Bir çocuk ağlayarak geldi; 'Okullarımızı 4 güne düşürmüşsünüz.' Bunlar tamamen şehir efsanesi.” dedi.