Bu yıl Kurban Bayramı tatili süresi uzatılmadı. Buna göre, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlayan bayram tatili, 9 Haziran Pazartesi günü sona erecek. 4,5 günlük tatilin son gününe girilmesiyle birlikte öğrenciler ve velileri okulların ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeniden okul sıralarına döneceği tarih MEB takvimi ile netleşti. Peki, okullar ne zaman açılacak? 10 Haziran 2025 Salı yarın okullar tatil mi, ders var mı? İşte yanıtı!