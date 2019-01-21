İkinci dönem okulların açılacağı ve 15 tatilin biteceği tarih öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. 15 tatil için programlar tamamlandı. Kimisi bu yıl da kış turizminin gözde yerlerine gidip kar tatili yapacak, kimisi memleketine gidip akrabalarıyla hasret giderecek kimisi ise bulunduğu yerde başta belediyelerin hazırladığı programlar ile çeşitli aktivitelere katılarak 15 tatili değerlendirecek. Peki ikinci dönem ders başı ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

15 tatil 1 Şubat Cuma günü sona erecek. İkinci kanaat dönemi 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA SÖMESTİR TATİLİ YOĞUNLUĞU

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından bugün başlayan sömestr tatili nedeniyle seyahate çıkanlar, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu. Karnelerini alıp aileleriyle birlikte havalimanına gelen öğrenciler, gidecekleri yurt dışı ve yurt içi tatil merkezlerinde 15 günlük tatilin tadını çıkaracaklarını ifade ettiler .

Atatürk Havalimanı'nda iç hatlar ve dış hatlar terminallerinde öğle saatlerinde, bugün başlayan sömestr tatilinin de etkisiyle yoğunluk görüldü. Terminal giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik yaşandı. Yetkililer pasaport noktalarında yoğunluk yaşanmaması için tüm bankoları açık tuttu.

ÖNCE KARNE ALDILAR SONRA TATİLE UÇTULAR

Karnelerini aldıktan sonra aileleriyle birlikte havalimanına gelen Ada ve Nil Keskin kardeşler, 4 günlük tatil için ABD'nin yolunu tuttu. Kuzenlerini ziyarete gittiklerini söyleyen Nil Keskin, "Karnem çok iyi, 'takdir' aldım. Kuzenlerimizle vakit geçireceğiz. Karne hediyesi de sayılabilir" ifadelerini kullandı. Sömestr için Eskişehir'e giden Ayça Melike Aydemir de "Takdir aldım, sınıf birincisiyim. 15 tatilde Eskişehir'e gideceğiz. Bu çok iyi oldu. Ödev vermediler" diye konuştu.

Londra'ya tatile giden 3. sınıf öğrencisi Baran da seyahati nedeniyle bugün karne alamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Erken çıktığım için bugün karnemi alamadım. Ancak öğretmenim göstermişti, hepsi çok iyiydi. Öğretmenim tatil için bir kitabı ödev olarak verdi, onu çalışacağım."