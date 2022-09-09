Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kalırken, okulların açılış tarihi milyonlarca öğrenci tarafından merak edilip araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği gibi anaokulu ve 1. sınıflar 5 Eylül itibarıyla ders başı yapmıştı. İlkokul, Ortaokul ve lise öğrencileri " Okullar bu pazartesi mi açılıyor" sorusunnun yanıtını arıyor. Peki Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi hangi tarihte başlayacak, okullar ayın kaçında kapanacak? İşte detaylar...