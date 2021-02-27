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Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? 1 Mart'ta mı?

Okullar ne zaman açılacak 2021? Sorusu merak ediliyor. Okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklandı. Hafta başına günler kala öğrenciler ve veliler '1 Mart'ta okullar açılacak mı?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? İşte tarihi...

Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitime ne zaman geçilecek? 1 Mart'ta mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ile ilgili önemli bilgileri öğrenci ve veliler ile paylaştı. Koronavirüs sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler için yüz yüze eğitimde alınan yeni kararlar belli oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK MEB SON DAKİKA

İLKOKULLAR 1 MART'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR

Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü devam edecekler. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak" diye konuştu.

8'İNCİ VE 12'İNCİ SINIFLAR YÜZ YÜZE EĞİTİME 1 MART'TA BAŞLAYACAK

1 Mart tarihinde okullarımız sınav döneminde olan 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleriyle bire bir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar" dedi.

LİSE SINAVLARI MART AYINDA YAPILACAK

Bakan Selçuk, "Halihazırda devam etmekte olan destekleme yetiştirme kurslarımıza bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır.

Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermekte. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız elbette devamsız sayılamayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklar" diye konuştu.

ORTAOKULLAR AÇILACAK MI?

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

Bu arada, kademeli yüz yüze eğitime geçiş öncesinde ülke genelindeki köy okullarında dezenfeksiyon, temizlik ve tadilat çalışması yapıldı. "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" kapsamında, okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

Yarı yıl tatilinde öğretmenler de 40 mesleki gelişim programına çevrim içi ortamda katıldı.

İLKOKUL VE ORTAOKUL KADEMESİNDE EĞİTİM VEREN ÖZEL EĞİTİM OKULLARI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim anasınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek.

Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak.

İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders 30 dakika, teneffüsler ise onar dakika olacak.

ANAOKULLARI VE KÖY OKULLARI NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarını tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik" dedi.

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