Okullar ne zaman açılıyor? İşte MEB'in 2023-2024 eğitim takvimi
16 Haziran'da karne alarak, yaz tatiline giren öğrenciler için okula dönme vakti yaklaşıyor. MEB, 2023-2024 eğitim takvimiyle; hem okulların açılacağı tarihi hem de ara tatil tarihlerini paylaştı. İşte, detaylar...
Öğrenciler, 16 Haziran Cuma günü 2022-2023 eğitim yılını sonlandırdı. Gözler yeni eğitim dönemi için MEB'e döndü. Bakanlık, okulların açılacağı tarihi, ara tatili ve yarıyıl tatil tarihlerini de açıkladı. İşte, 2023-20244 eğitim takvimine göre okulların açılacağı tarih...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü eğitime başlayacak.
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak, ikinci dönem zili ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü çalacak. Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2023-2024 MEB EĞİTİM TAKVİMİ
1.dönem başlangıcı: 11 Eylül 2023
1.dönem ara tatili: 13-17 Kasım 2023
Yarıyıl tatili: 22 Ocak – 2 Şubat 2024
2.dönem başlangıcı: 5 Şubat 2024
2.dönem ara tatili: 8-12 Nisan 2024
Eğitim öğretim yılı kapanışı: 14 Haziran 2024