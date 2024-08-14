Okulların açılacağı tarih merak ediliyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenciler, son tatilini yaparken dönemin sona ermesinin ardından en uzun soluklu tatil olan yaz tatili başlamıştı. Şimdi ise gözler okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtında. Peki İlkokul, ortaokul ve liseler okula ne zaman başlayacak, kaç gün kaldı?