Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu!

        Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025-2026 takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu!

        2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre, yaz tatiline 20 Haziran'da giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, eylül ayında yeniden ders başı yapacak. Yeni döneme dair hazırlıklar sürerken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tatil planlarını da bu tarihe göre şekillendiriyor. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 21:57 Güncelleme: 24.06.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı ama gözler şimdiden yeni eğitim yılı takviminde! Milyonlarca öğrenci ve veli “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt ararken, MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Tatil sonrası ilk ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek, yeni dönem hazırlıkları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

        İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

        Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

        3

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

        Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

        4

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        Pezeşkiyan: ABD ile meseleleri uluslararası çerçevede çözmeye hazırız
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!
        Sofyan Amrabat'a sürpriz talip!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar