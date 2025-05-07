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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman kapanacak 2025? Okulların kapanışına kaç gün kaldı? MEB takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor?

        Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi okulların kapanacağı tarih netleşti!

        İkinci ara tatilin ardından öğrenciler yeniden ders başı yaptı. Ancak gözler şimdi uzun yaz tatiline çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre okulların kapanış tarihi belli oldu. Peki, karneler ne zaman verilecek ve yaz tatili ne zaman başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 20:25 Güncelleme: 07.05.2025 - 20:26
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        Ara tatilin Ramazan Bayramı'yla birleşmesi öğrenci ve velilere nefes aldırdı, şimdi ise tüm gözler yaz tatilinin başlangıcında! Yaz planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen milyonlarca öğrenci, "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevabını arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ve 2025 yaz tatiline dair tüm detaylar…

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.

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        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

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        MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ

        MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

        Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

        Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

        İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025

        Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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