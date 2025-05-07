Ara tatilin Ramazan Bayramı'yla birleşmesi öğrenci ve velilere nefes aldırdı, şimdi ise tüm gözler yaz tatilinin başlangıcında! Yaz planlarını şimdiden şekillendirmek isteyen milyonlarca öğrenci, "Okullar ne zaman kapanıyor?" sorusunun cevabını arıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar ve 2025 yaz tatiline dair tüm detaylar…