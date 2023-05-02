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Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili kaç gün olacak?

Okullar ne zaman kapanacak sorusu veliler ve öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında. 12 Eylül 2022 tarihinde öğrencilerin 2022-2023 eğitimi başlamıştı. Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde öğrencilerin yaz tatili heyecanı da arttı. Dönemin bitmesine kısa bir zaman kala öğrenciler yaz tatilinin zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

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  • Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili kaç gün olacak?

    Öğrenciler, stesli ve yoğun bir dönemi geride bırakmak için yaz tatilini bekliyor. Dönemin bitmesine kısa bir zaman kala binlerce öğrenci ve veliler yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Peki 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? Cevabı haberimizde…
  • Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili kaç gün olacak?

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    Öğrenciler bayram tatili ile birleşen ara tatilin bitmesiyle 24 Nisan’da sıraları doldurmuştu. 86 gün sürecek olan yaz tatili MEB 2022-2023 akademik takvimine göre 16 Haziran 2023 Cuma günü başlayacak. Yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili yeni dönemin açılmasıyla son bulacak.
  • Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili kaç gün olacak?

    10 İLDE TELAFİ EĞİTİMİ

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası uygulanacak telafi eğitimi programını duyurdu. Depremden etkilenen 10 il (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ) için telafi programı uygulanacak. Telafi eğitimi zorunlu olmayacak. Peki telafi programı ne zaman başlayacak?
  • Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2022-2023 yaz tatili kaç gün olacak?

    DEPREM BÖLGESİNDE TELAFİ EĞİTİMİ TARİHLERİ

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen 10 ildeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde telafi programı uygulanacağını bildirdi.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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