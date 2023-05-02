OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenciler, stesli ve yoğun bir dönemi geride bırakmak için yaz tatilini bekliyor. Dönemin bitmesine kısa bir zaman kala binlerce öğrenci ve veliler yaz tatili planlarını yapmaya başladı. Peki 2022-2023 yaz tatili ne zaman başlıyor ve kaç gün sürecek? Cevabı haberimizde…