        Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 Yaz tatili ne zaman başlayacak? MEB lise, ortaokul, ilkokul ders takvimi

        Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 Yaz tatili hangi gün başlayacak?

        Okullarda ikinci dönem yoğun bir şekilde devam ederken, öğrenciler ve veliler tatil takvimini yakından takip ediyor. Lise, ortaokul ve ilkokullarda ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Ara tatilin ardından yeniden ders başı yapan öğrenciler, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hangi tarihte sona erecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Nisan 2026 - 16:18
        Okullarda lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ikinci dönemde eğitimlerine devam ederken, gündemin odağında yaz tatilinin başlangıç tarihi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan akademik takvimle birlikte 2025-2026 eğitim öğretim yılının bitiş tarihi netlik kazandı. Bu doğrultuda “Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?” sorularının yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen ayrıntılar…

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre lise, ortaokul ve ilkokullarda 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

        MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?

        MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre 2. yazılı sınav tarihleri:

        7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026

        9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        İkinci dönemin karneleri 26 Haziran Cuma günü dağıtılacak ve hafta sonunun ardından 29 Haziran tarihinde yaz tatili başlamış olacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Aslantepe'de temel atıldı!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Türkiye dünyanın en büyük sahnesi