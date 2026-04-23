Okullar ne zaman kapanıyor? 2026 Yaz tatili hangi gün başlayacak?
Okullarda ikinci dönem yoğun bir şekilde devam ederken, öğrenciler ve veliler tatil takvimini yakından takip ediyor. Lise, ortaokul ve ilkokullarda ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Ara tatilin ardından yeniden ders başı yapan öğrenciler, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı hangi tarihte sona erecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre lise, ortaokul ve ilkokullarda 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN?
MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre 2. yazılı sınav tarihleri:
7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026
9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026