Bugün Ne Oldu? 22 Nisan 2026'nın haberleri: MB faiz kararını açıkladı, Trump ateşkesi uzattı İran ne dedi? Rıza Kayaalp'ten rekor

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADIMerkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Açıklamada "Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek ... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADIMerkez Bankası, beklentilere paralel bir şekilde politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı. Açıklamada "Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir" denildi.ŞİMŞEK: 'ENFLASYONLA MÜCADELEDE DURALIM' YAKLAŞIMI MİYOPİKBu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de enflasyonla mücadele programıyla ilgili önemli bir açıklama var... Enflasyonla mücadelede 'duralım' yaklaşımı sıkça dile getiriliyor. Bu çok miyopik bir yaklaşımdır. Kalıcı ve yüksek büyümenin yolu düşük enflasyon sürecinden geçer. Enflasyon düşerse büyüme katlanır" dedi.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, RUTTE İLE GÖRÜŞTÜCumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.ONURSAL ADIGÜZEL VE 18 KİŞİ TUTUKLANDIAtaşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 19 şüpheli, tutuklandı.TRUMP ATEŞKESİ UZATTI, İRAN NE DEDİ?Tüm dünyanın takip ettiği ABD-İran hattına bakalım. ABD ve İran heyetlerinin Pakistan'da yeniden müzakere masasına oturması için çabalar sürerken, ABD Başkanı Trump, ateşkesi uzattığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu ise "Herhangi yeni bir saldırıya hazırız, yeniden çatışma çıkması durumunda düşmanın kalan varlıklarına ezici darbeler indireceğiz" açıklamasını yaptı. Ayrıca Devrim Muhafızları, şuan izlediğiniz yapay zekayla oluşturulmuş bu videoyu da paylaştı. Trump'ın bir sonraki adımının ne olacağı merak ediliyor tabii şimdi..."İRAN BAĞLANTILI TANKERLER, ABD ABLUKASINI AŞTI" Hürmüz'deki ABD ablukasısının devam etmesi nedeniyle, İran açtığını söylediği Hürmüz Boğazı'nı 24 saat bile geçmeden kapatmıştı. Şimdi, Financial Times'ın haberine göre, İran bağlantılı en az 34 tankerin, ABD ablukasını aştığı iddia edildi. TAHRAN'DA BALİSTİK FÜZE EŞLİĞİNDE ABD VE İSRAİL PROTESTOSUDün akşam saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da binlerce kişi ABD ve İsrail karşıtı gösteri için toplandı. Protestolar devam ederken İran Silahlı Kuvvetleri gösteri alanlarına fırlatma rampalarıyla birlikte balistik füzeler getirdi. Ortaya çıkan bu fotoğraflar da günün en çok konuşulan kareleriydi.ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA ÖTV MUAFİYETİ GÜNCELLENDİŞimdi Resmi Gazete'ye bakalım. Engelli vatandaşların araç alımlarındaki ÖTV muafiyetinin kapsamı genişletildi. Engel derecesi yüzde 90'ın altında olan ancak ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacak durumda bulunan vatandaşlar araç alımlarında ÖTV'den muaf tutulacak. Aynı zamanda ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan hak sahipleri, tüm motosiklet modellerini de ÖTV ödemeden satın alabilecek.RIZA KAYAALP'TEN REKORRıza Kayaalp, 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Kayaalp bu madalyayla birlikte en fazla Avrupa şampiyonluğu yaşayan güreşçi rekorunun tek başına sahibi oldu. Daha Az Göster