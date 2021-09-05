6 Eylül 2021 Pazartesi günü 2021-2022 eğitim öğretim dönemi resmen başlıyor. Şimdiden son hazırlıklarını yapan öğrenciler ise, ilk ders saatine ilişkin aramalar yapıyor. Peki, okullar ne zaman, saat kaçta başlıyor?

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR? 6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ GÜNÜ İLK DERS SAAT KAÇTA?

Normal şartlarda sabahçı öğrenciler 07:30 -08:00 arasında ders başı yaparken öğlenci öğrenciler ise 12:30-13:30 arası ders başı yapıyor. Ancak kesin ve doğru bilgi öğrenim görülecek olan okulun kendisinden öğrenilebilir.

Örnek olarak Sultangazi Cumhuriyet İlkokulu 1. ders saati sabahçı öğrenciler için 08:00 olarak, öğlenci öğrenciler içinse 13:20 olarak duyuruldu.

Tam gün eğitimin esas alındığı okullarda ise ders başlangıç saati genellikle 09:00 oluyor. Bu okullarda da kesin bilgi ancak öğrenim görülecek okuldan elde edilebilir.

Öte yandan liselerde ders başlangıç saatleri daha erken olabiliyor. Örnek olarak Gazi Çok Programlı Anadolu Lisesi ilk ders saati 07:00 olacak.