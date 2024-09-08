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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar saatleri değişti mi, saat 10’da mı başlayacak? 9 Eylül Pazartesi Okullar saat kaçta açılacak ve kapanacak?

        Okullar saatleri değişti mi? 9 Eylül Pazartesi Okullar saat kaçta açılacak ve kapanacak?

        İstanbul Valiliği okulların açılış saatine yönelik açıklama yaptı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci 9 Eylül Pazartesi okula başlayacak. İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin belli saatleri arasında yapılacağını duyurdu. Peki Okullar saatleri değişti mi? 9 Eylül Pazartesi Okullar saat kaçta açılacak ve kapanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2024 - 14:21 Güncelleme: 08.09.2024 - 15:29
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        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül'de çalacak. İstanbul Valiliği son dakika açıklaması ile 9 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da eğitim öğretimin yapılacağı saat aralığını duyurdu. Peki Okullar saatleri değişti mi? 9 Eylül Pazartesi Okullar saat kaçta açılacak ve kapanacak?

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        9 EYLÜL PAZARTESİ İSTANBUL’DA OKUL SAATLERİ NASIL OLACAK?

        İstanbul Valiliği okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü şehir trafiğinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle eğitimin öğretimin yapılacağı saat aralığını duyurdu.

        Valilik açıklamasına göre, İstanbul'da tüm okullarda okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü, eğitim öğretim 10.00 ila 15.00 saatleri arasında yapılacak.

        İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da re mi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır.

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        Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

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