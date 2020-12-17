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Okullar Yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? İşte 2021 MEB takvimi

Milyonlarca öğrenci yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyişe geçti. Karnelerin alınmasıyla ara tatil başlayacak ve öğrenciler kısa bir tatilin tadını çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yayınladığı 2021 takvimine göre karnelerin alınacağı tarih belli oldu. Peki Okullar Yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? İşte 2021 MEB takvimi

Okullar Yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? İşte 2021 MEB takvimi

Yeni yıl yaklaşması ile birlikte 15 tatil tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemini evlerinde uzaktan eğitim ile tamamlayacak. Gözler karnelerin alınacağı tarihe çevrildi. Peki Okullar Yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? İşte 2021 MEB takvimi

OKULLAR YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN? 2021

Yarıyıl tatili (15 tatil) 25 Ocak ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021 yılında ikinci ara tatili 12 Nisan ve 16 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak.

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