Yeni yıl yaklaşması ile birlikte yarıyıl tatil tarihi merak konusu oldu. Öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk dönemini evlerinde uzaktan eğitim ile tamamlayacak. Gözler karnelerin alınacağı tarihe çevrildi. Peki Okullar Yarıyıl tatili ne zaman? Karneler ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıklamasının ardından yeni 2021 MEB takvimi...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. Yarıyıl tatili bu bağlamda 3 hafta olacaktır.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 yılı ilk dönemi 25 Ocak tarihi itibariyle sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek.